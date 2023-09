News Serie TV

The Continental ripropone l'iconico hotel al centro della saga di John Wick, ma perché appare così diverso?

John Wick continua a generare forte curiosità anche grazie a una nuova miniserie approdata su Prime Video. The Continental: Dal mondo di John Wick, creata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, sta intrigando il pubblico affezionato alla saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves, anche se si tratta di uno spin-off prequel con personaggi in parte differenti. Una delle più forti curiosità emersa dopo l'uscita dei primi episodi riguarda l'iconico hotel che è apparso più volte nella saga cinematografica ed è centrale in The Continental. Allora perché qui appare così diverso?



The Continental: Perché l'hotel è diverso rispetto alla saga cinematografica?

Il Continental è lo sfarzoso hotel che funge da punto di incontro per gli esponenti della malavita. Una sorta di riparo sicuro per sicari pericolosi e che in questa miniserie diventa centro attivo della narrazione. Tutto ruota attorno al Continental, che tuttavia appare diverso e per un motivo ben preciso. La storia della miniserie distribuita in Italia su Prime Video è ambientata nella New York degli anni '70, anche se - come riporta TVLine - le riprese si sono svolte a Budapest. Non avendo l'edificio originale a disposizione, alla produzione non è stato permesso di replicare la facciata del Continental. A raccontare di più è stato il produttore esecutivo Albert Hughes, anche regista del primo e terzo episodio:

Sapevamo che dovevamo costruirlo, perché non avremmo girato nel vero edificio a New York in Beaver Street. Ma poi ci siamo imbattuti in questa sorta di blocco stradale, nel senso che non ci hanno concesso il diritto di emulare l'aspetto dell'edificio. I proprietari dicevano che non potevamo renderlo simile al loro edificio.

Secondo il produttore esecutivo, il motivo è di natura economica. La miniserie non aveva previsto un compenso per la location. A quel punto, come hanno lavorato gli scenografi di The Continental?

Il mio scenografo disse: "Bene, questa è un'opportunità". Siamo negli anni '70 e Cormac è al comando adesso, quindi aggiungiamo queste aquile fasciste sul davanti e cambiamo un po' il design. Alla fine si è rivelata un'opportunità creativa davvero meravigliosa per noi.

Per gli interni invece hanno scelto un'ex ambasciata britannica e hanno lavorato per restituire un'atmosfera quanto più simile a quella presente nei film di John Wick.