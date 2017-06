The Continental: In sviluppo la serie spin-off di John Wick

Il regista di John Wick Chad Stahelski ha rivelato in un'intervista con The Independent che lo studio Lionsgate Television sta lavorando allo sviluppo di uno spin-off per il piccolo schermo del franchise cinematografico, un prequel dal titolo The Continental.

Il progetto si concentra sul Continental, la lussuosa catena di hotel frequentata da assassini. Luoghi in cui questi ultimi possono reperire ciò di cui hanno bisogno e nascondersi, e dove la violenza non è consentita, il Continental di New York ha ospitato John Wick nel primo film, mentre il capitolo successivo ha rivelato l'esistenza di altre strutture analoghe in giro per il mondo. La serie le esplorerà insieme con i personaggi che le frequentano e ne fanno parte, incluso lo stesso Wick, che Keanu Reeves potrebbe tornare a interpretare brevemente. Nessuna parola invece sul possibile coinvolgimento di Winston, il proprietario del New York Continental interpretato dalla star di American Gods Ian McShane.

"Hanno una struttura molto interessante", ha detto Stahelski parlando del progetto. "È strettamente legato ai film, riguarda i Continental di tutto il mondo, come determinate persone entrano in quel mondo e cosa succede loro. Penso sia un universo molto vasto e tutto quello che ho sentito finora è molto positivo... È qualcosa che lo studio sembra sia molto, molto intenzionato a fare e sul quale sono molto, molto concentrati". Al momento al lavoro sul terzo film, Stahelski non ha escluso un suo contributo anche in qualità di regista di uno o più episodi. Questo non dovrebbe accadere invece con il collega David Leitch, il quale però non ne sarà del tutto entraneo.