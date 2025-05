The Buccaneers: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione introduce il personaggio di Leighton Meester

News Serie TV

Il dramedy in costume The Buccaneers tornerà con la seconda stagione su Apple TV+ il 18 giugno: ecco il trailer ufficiale italiano che ci fa conoscere il misterioso personaggio affidato alla new entry Leighton Meester.

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano della seconda stagione di The Buccaneers, la serie dramedy in costume ispirata all'ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton. La nuova stagione debutterà il 18 giugno con il primo episodio seguito da nuovi episodi settimanali, fino al 6 agosto.

Trailer ITA: Stagione 2 - Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie

The Buccaneers: Da dove riparte la seconda stagione

Nella prima stagione di The Buccaneers, scritta da Katherine Jakeways, un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Ora le Buccaneers non sono più l'invasore: l'Inghilterra adesso è casa loro. Anzi, la stanno praticamente governando. Nel trailer della seconda stagione le giovani "bucaniere" americane ritornano più determinate che mai. Tra sorellanza, passioni travolgenti, gelosie e drammi familiari, la storia riparte da dove si era interrotta: Nan (Kristine Frøseth) è ora la Duchessa di Tintagel e una delle figure femminili più influenti del Regno Unito, mentre Conchita (Alisha Boe) è diventata Lady Brightlingsea, simbolo delle giovani ereditiere americane. Jinny (Imogen Waterhouse), intanto, è al centro dello scandalo nazionale per il presunto rapimento del bambino che porta in grembo.

Il personaggio di Leighton Meester

Ma la grande novità è l’arrivo di Leighton Meester, celebre per il ruolo di Blair Waldorf in Gossip Girl, che solo alla fine del trailer appare velocemente. Pochi secondi però bastano per farci capire che il suo personaggio sembra avere un legame misterioso con Patti (Christina Hendricks), la madre di Nan e Jinny.

Il cast e la musica, elemento centrale della serie

Nel cast principale tornano Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Mia Threapleton, Imogen Waterhouse, Christina Hendricks, affiancati da nuovi ingressi come Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose, Maria Almeida e naturalmente Leighton Meester.

La colonna sonora è un altro punto di forza della serie. Il trailer è accompagnato dal successo virale di Chappell Roan Good Luck Babe, mentre la stagione includerà brani di Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Clairo, Sharon Van Etten, The Last Dinner Party e altri. La produttrice musicale Stella Mozgawa ritorna per curare la colonna sonora originale che includerà il nuovo singolo degli Empress Of Little Secret, disponibile da oggi, oltre a tracce inedite di Suki Waterhouse, Holly Humberstone, Jade Bird e molti altri artisti.