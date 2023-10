The Buccaneers: Il trailer ufficiale della serie in costume tratta dal romanzo incompiuto di Edith Wharton

News Serie TV

Appuntamento su Apple TV+ con i primi tre episodi della serie mercoledì 8 novembre.

Sono giovani e graziose. Sono molto ricche. E stanno cercando un fascinoso lord inglese da maritare. Sembra il solito incipit della prossima serie in costume per la quale perdere completamente la testa, ma non vi abbiamo detto ancora la cosa più importante: sono americane. Le protagoniste di The Buccaneers, attesa novità di Apple TV+ in streaming dall'8 novembre con un nuovo episodio ogni mercoledì (tre la prima settimana), si mostrano con tutta la loro anacronistica modernità nel trailer ufficiale appena rilasciato.





The Buccaneers: La trama e il cast della serie tv

Tratta dall'omonimo romanzo incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton, adattato da Katherine Jakeways, The Buccaneers racconta una storia di ragazze con i soldi e di uomini con il potere. Ma anche di nuove ricchezze e vecchi segreti. Negli anni '70 dell'Ottocento, un gruppo di ragazze americane amanti del divertimento attirano su di sé tutte le attenzioni durante la stagione londinese, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Mandate a Londra per assicurarsi mariti e titoli in una rigida società insinuata da un rinfrescante disprezzo per secoli di tradizione, le Bucanieri e i loro cuori sono puntati su qualcosa di più grande - e dire "lo voglio" è solo l'inizio.

Il cast include Kristine Frøseth (The Society) nei panni di Nan St. George, Alisha Boe (Tredici) di Conchita Closson, Josie Totah (Bayside School) di Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag (Dive Club) di Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse (The Outpost) di Jinny St. George e Mia Threapleton (Le regole del caos) di Honoria Marable. A loro si aggiungono la candidata a sei Emmy Christina Hendricks (Mad Men) nel ruolo di Mrs. St. George, Josh Dylan (The End of the F***ing World) di Lord Richard Marable, Guy Remmers del Duca di Tintagel, Matthew Broome di Guy Thwarte e Barney Fishwick (L'amore e la vita) di Lord James Seadown.

Il trailer è accompagnato dalla hit all-american bitch di Olivia Rodrigo e dal nuovo singolo di Miya Folick What We Wanna. Non a caso, The Buccaneers viene presentata da Apple TV+ come un "dramedy musicale che fonde l'aristocrazia inglese del 1870 con una colonna sonora moderna" prodotta da Stella Mozgawa (membro della band Warpaint) e ricca di canzoni delle migliori interpreti femminili di oggi, tra cui Taylor Swift, boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile e altre ancora, oltre a musiche originali di Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder e altre ancora, nonché delle AVAWAVES, compositrici della serie.