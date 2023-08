The Buccaneers: Data e prime foto della serie in costume con Christina Hendricks

News Serie TV

Il drama di 8 episodi si basa sul romanzo incompiuto di Edith Wharton Bucanieri.

Se serie tv come Bridgerton e Downton Abbey sono la vostra passione, c'è un appunto da aggiungere in agenda nella pagina dell'8 novembre. È il giorno in cui su Apple TV+ debutterà la nuova serie in costume The Buccaneers, adattamento del romanzo incompiuto di Edith Wharton in Italia conosciuto con il titolo Bucanieri, il cui cast include la candidata a sei Emmy Christina Hendricks (Mad Men). Oltre ad annunciarne la data, il servizio streaming ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

The Buccaneers: La trama e il cast della serie tv

In streaming ogni mercoledì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), The Buccaneers, il cui team creativo tutto al femminile include l'ideatrice Katherine Jakeways e la regista Susanna White (Andor), racconta una storia di donzelle con i soldi e gentiluomini col potere. Ma anche una storia di nuove ricchezze e vecchi segreti. Negli anni '70 dell'Ottocento, un gruppo di ragazze americane amanti del divertimento attirano su di sé tutte le attenzioni durante la stagione londinese, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Mandate a Londra per assicurarsi mariti e titoli in una rigida società insinuata da un rinfrescante disprezzo per secoli di tradizione, le Bucanieri e i loro cuori sono puntati su qualcosa di più grande - e dire "lo voglio" è solo l'inizio.

Hendricks interpreta Mrs. St. George. Il resto del cast include Kristine Frøseth (The Society) nei panni di Nan St. George, Alisha Boe (Tredici) di Conchita Closson, Josie Totah (Bayside School) di Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag (Dive Club) di Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse (The Outpost) di Jinny St. George, Mia Threapleton (Le regole del caos) di Honoria Marable, Josh Dylan (The End of the F***ing World) di Lord Richard Marable, Guy Remmers del Duca di Tintagel, Matthew Broome di Guy Thwarte e Barney Fishwick (L'amore e la vita) di Lord James Seadown.