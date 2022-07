The Boys: Prime Video dà un titolo allo spin-off ambientato al college

News Serie TV

L'attesa nuova serie sarà disponibile in streaming su Prime Video prossimamente.

In un video condiviso pochi istanti fa attraverso i profili social della serie, il cast in questi giorni impegnato sul set in Canada ha annunciato che l'atteso spin-off della fortunata serie supereroistica di Prime Video The Boys si intitolerà Gen V. Una scelta che ha molto senso, considerando che il dramedy young adult seguirà gli studenti dell'unico college americano riservato ai Super, gestito dalla Vought International, la potente compagnia che ha creato il Composto V, il siero in grado di conferire poteri straordinari.

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y — THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

La trama e il cast di Gen V

Disponibile in streaming prossimamente e prodotta dagli ideatori di The Boys Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, Gen V è stata descritta dal primo dei tre come "una delle serie universitarie più realistiche che siano state mai realizzate". Come detto, lo spin-off esplora le vite di giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città. "È in parte una serie universitaria e in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys", ha aggiunto Amazon.

Il cast include gli attori de Le terrificanti avventure di Sabrina Jaz Sinclair e Chance Perdomo, Lizze Broadway (The Rookie), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (YOU), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Shelley Conn (Bridgerton), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) e Marco Pigossi (Alto mare).