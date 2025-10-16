TGCom24
News Serie TV

The Boys non si ferma: L'ideatore anticipa i piani per Gen V e Vought Rising

Cristina Migliaccio

Eric Kripke è convinto che l'universo di The Boys non si fermerà dopo la quinta ed ultima stagione, perché ha in mente delle idee per la terza stagione di Gen V e la seconda di Vought Rising.

The Boys non si ferma: L'ideatore anticipa i piani per Gen V e Vought Rising

Anche se The Boys si concluderà con la quinta stagione, Eric Kripke ha assicurato i fan che non è ancora detta l’ultima parola per quell’universo di supereroi disfunzionali. Tutto è partito da The Boys ma, negli anni, quel franchise si è ampliato sempre più con uno spin-off già consolidato, Gen V, la cui seconda stagione è attualmente distribuita in streaming sulla piattaforma di Prime Video, ed un prequel intitolato Vought Rising che invece approfondirà le origini dell’azienda, dei Super e di alcuni dei personaggi più borderline come Soldatino e Stormfront. In merito al futuro di questo universo televisivo, l’ideatore Eric Kripke ha anticipato di avere già dei piani per Gen V e Vought Rising, anche dopo la quinta stagione di The Boys.

The Boys, Eric Kripke anticipa che la quinta stagione non è la fine per questo universo televisivo: “Abbiamo un piano”

In arrivo in streaming nel corso del 2026, la quinta stagione di The Boys è stata dipinta da tempo come ultima e porrà fine allo scontro tra Patriota e Butcher. Nel frattempo, però, quell’universo ricco di supereroi continuerà ad ampliarsi ed è anche merito di alcuni progetti in corso come Gen V, che ha introdotto diversi personaggi di spicco il cui futuro è alquanto promettente nell’universo di The Boys. Stesso discorso vale per Vought Rising, in fase di realizzazione e che, a differenza di Gen V, è ambientato molti anni prima della corrente linea temporale e racconterà delle origini di Vought. In una recente intervista, Eric Kripke ha spiegato che è sua intenzione ampliare il franchise e di avere già in mente una terza stagione per Gen V e una seconda dell’inedita Vought Rising. Ai microfoni di The Wrap, l’ideatore ha rivelato qual è il criterio affinché la storia prosegua:

Abbiamo un piano per la terza stagione di Gen V e ne siamo entusiasti, ma abbiamo bisogno di un numero sufficiente di spettatori che guardino la seconda stagione per giustificare la terza. Ora è il momento di prestare attenzione ai numeri. Quindi non guardatela nemmeno tra un anno. Accendete Prime Video e guardatela ora. Se abbastanza persone la guarderanno, avremo una terza stagione. Lo stesso vale per la prima stagione di Vought Rising. Abbiamo in programma una seconda stagione, se possibile. Ci hanno supportato e ci stanno dando le nostre opportunità. Ma è un business e dobbiamo anche mantenere le promesse. Quindi speriamo che il pubblico si faccia vedere.

Ha poi tirato in ballo il mondo post The Boys: “Finché c'è una storia interessante da raccontare e nuove sfaccettature da svelare, ci sto. Senza anticipare nulla, penso che l'universo post-stagione 5 di The Boys sia davvero affascinante, c'è molto da esplorare. Senza svelare troppo, posso dire che è molto più simile al selvaggio West nell’ottica di ‘tutto è concesso’. E penso che sarebbe fantastico mettere i ragazzi della Generazione V al centro di tutto questo”. Se dovessero sopravvivere all’ultimo episodio della seconda stagione, Marie (Jaz Sinclair), Jordan Li e tutti gli altri personaggi di Gen V potrebbero proseguire nella loro avventura sul piccolo schermo, a prescindere se appariranno o meno nella quinta ed ultima stagione di The Boys.

