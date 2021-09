The Boys: Lo spin-off ambientato all'università per Super ordinato ufficialmente ad Amazon Prime Video

News Serie TV

L'ideatore di The Boys Eric Kripke ci scherza sopra: "il nostro spin-off esisterà nel Vought Cinematic Universe".

Una seconda serie tv ambientata nel folle universo di The Boys sta arrivando su Amazon Prime Video! Il servizio streaming ha ufficializzato l'ordine di uno spin-off della serie di successo incentrato sull'unico college americano frequentato esclusivamente da Super. La novità è nelle mani di Michele Fazekas e Tara Butters (Agent Carter), le quali hanno preso il posto di Craig Rosenberg dopo il suo passo indietro a causa di alcune divergenze creative.

The Boys: I dettagli dello spin-off

Descritta come un mix tra uno show universitario à la Greek e Hunger Games, ma con tutto l'ardore, l'ironia e la volgarità di The Boys, la nuova serie - al momento senza un titolo - seguirà le vite di giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città durante il loro tempo in questo college unico nel suo genere, gestito ovviamente dalla Vought International.

Al cast si sono uniti già Jaz Sinclair (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shane Paul McGhie (Greenleaf), Aimee Carrero (Young & Hungry), Reina Hardesty (The Flash) e Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), ciascuno dei quali interpreterà un giovane Super.

Il commento dell'ideatore di The Boys Eric Kripke

"Proprio come Mork & Mindy deriva da Happy Days - che è un fatto folle e vero - il nostro spin-off esisterà nel Vought Cinematic Universe, ma avrà un tono e uno stile tutti suoi", ha dichiarato l'ideatore di The Boys Eric Kripke, uno dei produttori esecutivi dello spin-off, in un comunicato. "È la nostra versione di uno show universitario, con un gruppo di giovani Super affascinanti, complicati e talvolta letali. Michele e Tara sono dei geni freddi come la pietra, siamo entusiasti di averli alla guida di questa nave e grati a Sony e Amazon per l'opportunità. Adoriamo questa serie e non vediamo l'ora che la vediate. Inoltre, Baywatch Nights derivava da Baywatch, e aveva i vampiri. I vampiri!".