The Boys: La stagione 3 ha una data! Il video dell'annuncio

Appuntamento con i nuovi otto episodi, su Prime Video, dal 3 giugno. Ecco una clip in anteprima.

L'anno nuovo inizia con una bella notizia per i fan di The Boys: la terza stagione ha finalmente una data! Non così vicina, purtroppo. Prime Video ha annunciato con una clip in anteprima che i nuovi episodi della serie supereroistica basata sull'omonimo fumetto saranno disponibili a partire dal 3 giugno. Come la volta scorsa, solo tre episodi saranno rilasciati immediatamente, mentre i restanti cinque raggiungeranno la piattaforma nelle settimane successive ogni venerdì, fino all'8 luglio.

The Boys 3: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

L'ultima volta di The Boys in tv risale all'autunno del 2020. In quell'occasione, la serie ci aveva salutato con diverse vittime e importanti colpi di scena. Nel tentativo di salvare sua madre da Stormfront, Ryan aveva usato i suoi poteri per recidere gli arti e ustionare gravemente la Super, tuttavia ferendo a morte Becca, sua madre, nel processo. Nel frattempo, un Patriota sconvolto era stato ricattato da Maeve a lasciar andare Ryan e Butcher, con quest'ultimo che aveva mantenuto la promessa fatta alla moglie di proteggere il bambino consegnandolo a Mallory. Victoria Neuman si era rivelata una Super quando aveva usato i suoi poteri per far esplodere la testa di Alistair, mentre Hughie, ignaro della verità, aveva ottenuto un lavoro da Victoria.

La terza stagione svelerà il misterioso piano del personaggio interpretato da Claudia Doumit, e il motivo per cui sta agendo in quel modo. Sappiamo anche che Aya Cash riprenderà il ruolo di Stormfront. Questo perché parte dei nuovi episodi racconteranno la storia dei Payback (i Sette prima dei Sette) e dei suoi membri, a cominciare da Soldier Boy. Interpretato dalla star di Supernatural Jensen Ackles, Soldatino (com'è conosciuto in Italia) è una delle prime persone alle quali è stato iniettato il Composto V. Il suo ritorno avrà a che fare con Stormfront, sopravvissuta alle gravissime lesioni inferte da Ryan, che forse rivedremo anche in forma migliore via flashback, come suggeriscono gli ingaggi di Nick Wechsler (Revenge), Laurie Holden (The Walking Dead), Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime) e Sean Patrick Flannery (Dexter) per i ruoli degli altri membri dei Payback - rispettivamente Blue Hawk, Contessa Cremisi, Supersonic e Gunpowder, alcuni dei quali creati appositamente per la serie.