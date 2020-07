The Boys: La stagione 2 è folle e va ben oltre ciò che i fan si aspettano

News Serie TV

Se pensate che con la stagione inaugurale di The Boys ci si sia spinti oltre il limite del lecito e consentito, aspettate di vedere la seconda in arrivo su Amazon Prime Video il 4 settembre. Ad esempio: ricordate la scena del salvataggio del delfino con Abisso, le Spice Girls, il tir e tutto il resto? Ebbene, nei prossimi episodi ci sarà un'avventura acquatica simile, solo che questa volta coinvolgerà... una balena! L'anticipazione arriva da Entertainment Weekly, che ha avuto modo di parlare della sorprendente serie supereroistica intrisa di sangue tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson con la star Jack Quaid (interprete di Hughie), per la quale la stagione 2 non solo è "folle", e non immaginavamo niente di meno, ma "va ben oltre ciò che i fan si aspettano".

"Siamo andati ben oltre", ha detto l'attore. "Nessuno è pronto a tutto ciò. Sul serio. Ho fatto cose in questa stagione che non dimenticherò mai. Cose che non ho mai fatto nella mia carriera e che probabilmente non rifarò in futuro. Andiamo al di là in termini di momenti folli e spassosi".

The Boys 2: Dove ritroveremo i personaggi nella nuova stagione?

Con Hughie, Latte Materno, Frenchie e Kimiko in fuga dopo essersi sottratti alla cattura dello Special Operations Group, nascosti in un seminterrato gestito da una gang locale, la grande domanda all'inizio della stagione 2 è: che fine ha fatto Billy Butcher, il loro leader, incastrato per l'omicidio di Madelyn Stillwell? "È un po' un mistero", ha risposto il suo interprete, Karl Urban. "I Boys sono sulla difensiva e passano molto del loro tempo cercando di lasciare il segno e prendere la rincorsa per abbattere i Super. Solo perché sono ricercati e si nascondono non significa che smettono di fare quello che fanno. Quindi l'obiettivo è fondamentalmente lo stesso". Quaid ha aggiunto: "Hanno avuto un po' di perdite la scorsa stagione quindi penso che stiano solo cercando di rimettersi in piedi. Ci sono alcuni nuovi giocatori sulla scacchiera che rendono la nostra situazione ben peggiore" - come Stormfront, il nuovo membro dei Sette interpretato da Aya Cash - "e dobbiamo agire di nascosto per distruggerli".

Con tutti questi cambiamenti, anche le dinamiche all'interno del gruppo non saranno più le stesse, a cominciare dal rapporto tra Billy e Hughie, inizialmente legati dalla perdita e dalla minaccia comune e ora non più. Quando Butcher torna finalmente nel gruppo, le cose sono "molto tese", ha detto Quaid. Il loro diventa "un rapporto pieno di molta tensione, ma è stata una delle cose migliori della stagione, a mio avviso: esplorare il rapporto Butcher-Hughie con Karl. Sento che siamo riusciti ad approfondirlo in un modo che i fan non si aspettano. Sono molto soddisfatto, soprattutto di come fa cambiare il mio personaggio in questa stagione. Se per Hughie nella prima stagione la questione era l'ansia, in questa, per me, riguarda la depressione - sebbene sia ancora lo stesso, vecchio, agitato Hughie che amiamo". E per quanto riguarda Billy, Urban ha detto la stagione 2 "riguarda principalmente l'umanizzazione del personaggio e l'esplorazione di dinamiche diverse. C'è il mostro, lo psicopatico violento, l'assassino, ma c'è anche il lato più compassionevole, il lato più umano di Billy. Ci sono delle relazioni davvero meravigliose e improbabili che si formano. Billy crede che l'unico Super buono sia un Super morto, e questa è realmente una stagione di crescita. Arriva a capire che le cose non sono solo bianche e nere. Arriva a capire che c'è un vantaggio derivante dalla tolleranza e dalla capacità di capire che, se può usare una risorsa, anche se è un Super, allora deve farlo".

Una nuova aggiunta al Team Boys

Nel frattempo, i Sette non sono i soli ad avere un nuovo membro. Nella seconda stagione si mostra per la prima volta Terrore, il bulldog inglese al quale Butcher è affezionatissimo nei fumetti. Il canel non solo spinge il gruppo fuori dalla sua comfort zone, tra le altre cose, s'ingroppea un maiale. "Non è un vero maiale!", ha assicurato Quaid. "È impagliato". E divertito, ha aggiunto: "Dovevo essere io a dargli il comando, 'Boner', per fargli ingroppare il maiale. Gli addestratori non potevano essere nella stanza, quindi mi hanno lasciato la responsabilità di dare il comando al cane. Ma non ha funzionato subito. Ero da solo in quella stanza con la macchina da presa, a dire 'Boner! Boner!'. Spero che il maiale avesse una parola di sicurezza".