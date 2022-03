The Boys: L'attrice Karen Fukuhara aggredita in un crimine d'odio

News Serie TV

Dal 3 giugno, l'attrice sarà su Prime Video con la terza stagione della serie tv di successo.

In un messaggio condiviso su Instagram nelle scorse ore, l'attrice Karen Fukuhara, protagonista su Prime Video della serie di successo The Boys, ha rivelato di essere stata vittima di un'aggressione in un crimine d'odio. Fukuhara, interprete della Super Kimiko Miyashiro, ha scritto: "Oggi sono stata colpita alla testa da un uomo. Sto bene, fisicamente. Questa merda deve finire. Noi donne, asiatici, le persone di una certa età, abbiamo bisogno del vostro aiuto".

Karen Fukuhara vittima di un crimine d'odio

"Raramente parlo della mia vita privata, ma oggi è successo qualcosa che penso sia grave", ha scritto Fukuhara. Stavo andando in un bar per un caffè e un uomo mi ha colpito alla nuca. È spuntato fuori dal nulla. Non avevamo avuto alcun contatto visivo prima, non stavo facendo nulla fuori dall'ordinario. Si è avvicinato da dietro, cogliendomi di sorpresa, e mi ha dato un colpo facendo volare il cappello. Mi sono voltata, era a pochi metri da me (deve aver continuato a camminare dopo avermi colpito). Inizialmente ho pensato di affrontarlo, ma ha cominciato a venire verso di me e ho pensato che non ne valesse la pena. Dopo alcuni secondi passati a fissarmi, e urlarmi contro, alla fine è andato via".

"Non mi era mai successo di essere ferita fisicamente, sebbene in passato mi siano stati rivolti insulti razzisti e gesti offensivi", ha continuato Fukuhara. "Scrivo questo perché ne ho parlato con degli amici multietnici i quali non avevano idea che simili crimini d'odio accadessero a personale normali, all'improvviso - persone con cui siedo a tavola. Ho sentito che fosse importante aumentare la consapevolezza. In conclusione, so di essere stata fortunata. Sarebbe potuto tornare per colpirmi di nuovo. Avrebbe potuto avere un'arma. Lo shock di questa esperienza mi ha fatto pensare di prendere lezioni di autodifesa. Ma perché questo è qualcosa a cui noi come 'vittime' dobbiamo pensare? Che soddisfazione traggono questi carnefici dal picchiare le donne, gli asiatici, gli anziani? Devono essere perseguiti. Cosa possiamo fare come comunità per prevenire questi crimini orribili?".

I messaggi di vicinanza dei colleghi

Nel suo messaggio, Fukuhara fa più volte riferimento a una problematica sempre più diffusa e sentita negli Stati Uniti, quella degli atti di violenza contro le persone asiatiche. I suoi colleghi in The Boys hanno commentato il suo posto offrendole supporto e parole gentili. "F a quest'individuo! Spero tu stia bene, è terribile", ha scritto Chace Crawford (interprete di Abisso). Jack Quaid (Hughie) l'ha ringraziata per aver condiviso la sua esperienza e ha aggiunto: "Mi dispiace per quello che ti è successo. Ti voglio bene. Per qualsiasi necessità, sono qui". "Questo mi fa incazzare. Vorrei essere lì...", ha scritto invece Laz Alonso (Latte Materno). Messaggi di vicinanza le sono arrivati anche da altri colleghi di Hollywood, tra cui Daniel Dae Kim e Olivia Munn.