The Boys: Jeffrey Dean Morgan verso la stagione 3 dopo uno scambio di tweet con l'ideatore della serie

L'attore scrive su Twitter di amare la serie e di volervi recitare. Immediata la risposta di Eric Kripke.

Se mai ce ne sarà una, ed è difficile credere che non sarà così, la terza stagione di The Boys potrebbe riunire Jeffrey Dean Morgan con quello che un tempo era il suo capo in Supernatural, Eric Kripke, ora al timone della serie fenomeno di Amazon Prime Video. È quanto emerge da un loro amichevole scambio di tweet, favorito dall'attesa spasmodica del secondo ciclo di episodi.

Tutto è cominciato quando Morgan, ora nel cast di The Walking Dead, ha scritto su Twitter: "Amo The Boys. Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione!! Andrei a recitare con quel gruppo in qualsiasi momento. Eric Kripke, lo sai". E la risposta dello showrunner non si è fatta attendere: "Grazie Jeffrey Dean Morgan per aver diffuso il vangelo di The Boys! Ti farò sapere. Scriverò la stagione 3 e, se fossi utile, verrai a recitare! Grazie per tutto l'amore, amico". "In un batter d'occhio!". ha concluso Morgan.

Ne sapremo di più nei prossimi mesi. Nel frattempo, la produzione ha terminato da poco le riprese della seconda stagione, che Amazon prevede di rendere disponibile quest'anno. Il primo trailer è stato diffuso lo scorso mese, in occasione del Comic-Con di San Paolo del Brasile. Sappiamo intanto che questi episodi introdurranno quattro personaggi prominenti: la supereroina Stormfront, interpretata da Aya Cash (You're the Worst); Alistair Adana, il leader misterioso e carismatico di un culto ombroso, ruolo affidato a Goran Visnjic (ER); e Victoria Neuman, un giovane e prodigioso membro del Congresso con il volto di Claudia Doumit (Timeless). Sono invece tenuti segreti i dettagli del personaggio affidato a Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.).