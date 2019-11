The Boys, Jack Quaid: Nella stagione 2 ci saranno "cose pazzesche"

News Serie TV

La serie di Amazon Prime Video tornerà con i nuovi episodi nel 2020.

The Boys è diventata rapidamente una delle hit di Amazon Prime Video. Un successo forse non del tutto atteso, considerando le traversie che l'adattamento del fumetto di Garth Ennis ha dovuto attraversare prima di trovare qualcuno disposto a dargli una possibilità. Ora, mentre i fan attendono la seconda stagione, e potrebbe passare molto tempo prima di vederla sul servizio di video in streaming, da Toronto, dove sono in corso le riprese, continuano ad arrivare piccole anticipazioni sui prossimi episodi, come quella di qualche giorno fa circa una maxi scena in cui i supereroi-canaglia attaccheranno la folla (un momento talmente violento da aver richiesto un cambio di location onde evitare di urtare la sensibilità della comunità locale). Nel frattempo, la star Jack Quaid, interprete nella serie di Hughie Campbell, ha dichiarato quanto segue al sito TV Insider.

"Dovreste aspettarvi cose ancora più pazzesche. In questa stagione abbiamo superato noi stessi di molto. Non posso dire come, ma quando la vedrete, saprete di cosa sto parlando. Nel complesso, [la stagione 2] è molto più grande come portata. Ma siamo diventati anche molto più profondi con ciascun personaggio, che penso sia importante a questo punto. Scopriremo ancora più cose di ciò che muove questi personaggi. Questa è una cosa che sicuramente abbiamo fatto". E ha aggiunto: "Penso che sia meglio della prima stagione in molti modi. Sono davvero, davvero entusiasta che il pubblico vedrà tutto questo. Abbiamo quasi finito. Sono convinto che le sceneggiature quest’anno siano molto buone. Non che l'anno scorso non lo fossero. È solo che ci stiamo dentro. Stiamo davvero andando in profondità".

Una serie irriverente, The Boys racconta di un mondo in cui i supereroi non sono tutti buoni e usano i propri poteri e il proprio status per corrompere e compiere nefandezze. La storia si concentra sui Boys, un gruppo di guardiani riunitisi per contrastare i Seven, un gruppo di supereroi dietro i cui sorrisi smaglianti e la straordinaria forza si celano azioni tutt'altro che nobili, e la Vought, il ricco conglomerato che lo gestisce e ne nasconde i sporchi segreti.