The Boys troppo violenta: Spostata la produzione della stagione 2

Amazon ferma le riprese di una scena dopo le lamentele di un consigliere comunale di Toronto.

The Boys, l'apprezzatissima serie originale di Amazon Prime Video basata sul fumetto omonimo di Garth Ennis, ha dovuto prendere armi e pagagli e spostare la sua rappresentazione del mondo corrotto dei supereroi altrove. Secondo il Toronto Sun, le riprese di una scena particolarmente violenta della seconda stagione, previste in un'area di Toronto sconvolta da un terribile fatto di sangue, sono state riprogrammate perché considerate "irrispettose" dal consigliere comunale John Filion.

Le riprese di quella che è stata definita dalla produzione la scena di "un attacco dei supereroi-canaglia alla folla", inizialmente previste a Mel Lastman Square, avrebbero dovuto coinvolgere 450 persone, alcune delle quali incaricate di dimenarsi, urlare e correre ricoperte di sangue finto. Tuttavia, la piazza è diventata un luogo commemorativo per le vittime dell'attentato con veicolo ariete avvenuto nell'aprile dello scorso anno nella vicina Yonge Street, costato la vita a 10 persone. Filion ha riferito al Sun che l'idea di sottoporre la comunità già traumatizzata dall'incidente a immagini cruente fosse "roba da matti".

"Ci sono persone che lavorano in quegli edifici, che sono uscite su Yonge St. per cercare di aiutare le vittime dell'attacco, molte delle quali sono ancora traumatizzate", ha aggiunto il consigliere. "Per non parlare delle famiglie e delle persone care a quelle vittime. Ho fatto alcune telefonate e quelle riprese sono state cancellate". Secondo il portavoce Brad Ross, ci sono state lamentele anche da parte dei residenti. Ha precisato tuttavia che l'annullamento delle riprese non è stato deciso dal comune ma dai produttori di The Boys, che hanno ben compreso le ragioni. E ha concluso: "Lavoreremo con loro per trovare un altro luogo adatto per soddisfare le loro esigenze".