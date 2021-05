The Boys 3: Il nuovo look di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy

News Serie TV

Le riprese della serie di Prime Video sono attualmente in corso in Canada.

Uno dei personaggi più attesi nella terza stagione di The Boys è sicuramente Soldier Boy, il "supereroe originale" a cui presterà il volto l'ex star di Supernatural Jensen Ackles. In queste settimane l'attore si trova in Canada per girare i nuovi episodi insieme agli altri membri del cast e al creatore della serie Eric Kripke che si diverte e condividere inedite foto dal set. In una delle ultime immagini postate su Twitter vediamo per la prima volta proprio Ackles accanto al suo camerino. Cosa c'è di particolare? L'attore sfoggia un look tutto nuovo per interpretare il suo Soldier Boy.

Jensen Ackles si fa crescere la barba per The Boys 3

Nella foto vediamo Ackles come non lo avevamo mai visto prima: con una folta barba, fatta crescere per l'occasione. "Ecco Soldier Boy. Preparatevi!", avverte Eric Kripke. Già qualche mese fa l'attore si era fatto vedere con una barba incolta sospetta ma in molti hanno creduto che si trattasse semplicemente di un effetto della quarantena. Ora abbiamo la certezza: Soldier Boy sfoggerà questo look.

Chi è Soldier Boy, il supereroe interpretato da Jensen Ackles

Il casting di Ackles come Soldier Boy è stato annunciato lo scorso agosto. Si tratta del supereroe originale che, dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni. Nei fumetti, Soldier Boy è una versione satirica di Captain America ed è caratterizzato da un patriottismo incrollabile, che causa danni anche agli altri eroi. Sappiamo, da Eric Kripke, che il personaggio avrà molto a che fare con la Stormfront di Aya Cash visto che i due si conoscevano già in tempi non sospetti. Con quest'ultima fuori dai giochi, però, sarà molto interessante vedere come sarà introdotto nella storia.

