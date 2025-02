The Boys diventa Supernatural: Jared Padalecki e Misha Collins si riuniscono con Jensen Ackles nella stagione finale

News Serie TV

Le star di Supernatural Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins si riuniranno nella quinta e ultima stagione di The Boys. È arrivata la conferma di Prime Video.

The Boys e la sua stagione conclusiva sono appena diventate un appuntamento irrinunciabile per i fan di Supernatural. Mesi dopo la segnalazione bomba dell'ideatore di entrambe Eric Kripke, secondo la quale un ruolo per Jared Padalecki sembrava possibile nella quinta stagione, Prime Video ha ufficializzato che: 1. Padalecki ci sarà; 2. sarà accompagnato dall'ex co-star Misha Collins; 3. entrambi condivideranno le scene con Jensen Ackles, che rivedremo nel costume di Soldatino.

The Boys 5: La stagione finale riunisce le star di Supernatural

L'annuncio che ha fatto tremare Internet è arrivato con un videomessaggio condiviso dai profili Instagram di The Boys e dei tre attori. "Ehi, Jared. Abbiamo del lavoro da fare... di nuovo", dice quest'ultimo all'ex collega di Supernatural. "Okay. Lo dirò a Misha" risponde Padalecki, con tanto di Impala alle spalle. "Misha, abbiamo del lavoro da fare", ripete dunque Padalecki a Collins. E quest'ultimo conferma la propria disponibilità a sua volta, prima di aggiungere con un'espressione confusa: "Cosa stiamo facendo?".

Nessun dettaglio dei personaggi affidati a Padalecki e Collins è disponibile al momento, e trattandosi di The Boys c'è da aspettarsi di tutto. Con ogni probablità, quella dei due attori sarà un'apparizione fugace, tipica di un ruolo da guest star. Non è chiaro neppure se nella stagione finale rivedremo anche l'altro veterano di Supernatural Jeffrey Dean Morgan, già apparso nel ciclo precedente nei panni di Joe Kessler, un agente della CIA e vecchio amico di Billy Butcher. I due si aggiungono nel frattempo alle altre new entries Daveed Diggs (Snowpiercer), con un ruolo altrettanto misterioso, e Mason Dye (Stranger Things), che vedremo nei panni del Super Bombsight.

Foto: Peggy Sirota / Entertainment Weekly