The Boys: Diamo un'occhiata alla Godolkin University, il college dove sarà ambientato lo spin-off Gen V

L'attesa nuova serie, incentrata su dei giovani supereroi addestrati dalla Vought, sarà disponibile in streaming su Prime Video prossimamente.

Settembre, tempo di rientro a scuola e all'università e nuovi inizi. Quale occasione migliore per condividere con i fan di The Boys le primissime immagini di Gen V, lo spin-off della serie supereroistica di Prime Video ambientato in un college per supereroi? Tramite l'account "ufficiale" della Vought International, il creatore della serie Eric Kripke e il servizio di video in streaming ci permettono di dare un primo sguardo alla Godolkin University, il college molto speciale che sarà al centro della prossima serie.

La trama di The Boys: Gen V

Prodotta dagli ideatori di The Boys Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, Gen V è stata descritta ironicamente dal primo dei tre come "una delle serie universitarie più realistiche che siano state mai realizzate". Lo spin-off seguirà gli studenti dell'unico college americano riservato ai Super, gestito dalla Vought International, la potente compagnia che ha creato il Composto V, il siero in grado di conferire poteri straordinari. Racconterà le vite di questi giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città. Patrick Schwarzenegger, uno dei protagonisti, a proposito della serie ha anticipato: "È un po' come se Euphoria incontrasse i supereroi".

At Godolkin University, we aim to provide a comfortable environment for a new generation of heroes to learn what they’re made of. That’s why we’re redesigning the student union and dorm rooms via generous contributions from donors. Be sure to schedule your fall donation today! pic.twitter.com/O3svbXaOOi — Vought International (@VoughtIntl) September 9, 2022

Le stanze della Godolkin University

"Alla Godolkin University, miriamo a fornire un ambiente confortevole in cui una nuova generazione di eroi possa imparare di cosa è fatta davvero", si legge nel tweet di Vought International che accompagna le foto che mostrano due aree dell'università al centro della serie. "Ecco perché stiamo riprogettando le stanze comuni e le stanze dei dormitori grazie ai generosi contributi dei donatori. Assicuratevi di fare la vostra donazione autunnale oggi!". Sia nella sala comune che nella stanza del dormitorio vediamo decine di poster, gadget e riferimenti ai Sette, i supereroi di The Boys. Tutto, naturalmente, reca il marchio Vought. Condividendo le immagini, l'ideatore Eric Kripke ha anticipato che i primi episodi sono "perversi e sanguinolenti". "Li adorerete", ha promesso lo sceneggiatore.

Il cast

Il cast include gli attori de Le terrificanti avventure di Sabrina Jaz Sinclair e Chance Perdomo, Lizze Broadway (The Rookie), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (YOU), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Shelley Conn (Bridgerton), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) e Marco Pigossi (Alto mare).

Prime Video non ha ancora annunciato una data di uscita di Gen V né della quarta stagione della serie madre, The Boys, le cui riprese sono attualmente in corso in Canada. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.

