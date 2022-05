The Boys, Chace Crawford sulle assurdità fatte nella stagione 3: Potrei non lavorare più

News Serie TV

Appuntamento con i primi tre episodi della terza stagione questo venerdì, su Prime Video.

Quando in The Boys accade qualcosa di stravagante, il più delle volte c'è di mezzo Abisso, il personaggio interpretato dall'ex di Gossip Girl Chace Crawford. Lo abbiamo visto flirtare con un delfino, e avere una conversazione allucinatoria con le sue stesse branche. Stando a uno dei trailer della stagione 3 attesa su Prime Video questo venerdì 3 giugno con i primi tre episodi, il Super con poteri acquatici si distinguerà ancora una volta, in particolare quando - come anticipato dalla clip - conoscerà intimamente una donna e nel frattempo si lascerà guardare e guarderà a sua volta un cefalopode in un acquario. Di questo e delle probabili altre assurdità di Abisso nel nuovo, attesissimo ciclo di episodi della serie Entertainment Weekly ha parlato direttamente con l'attore.

The Boys 3: Teaser Trailer ITA: The Boys 3: Il Teaser trailer ufficiale italiano - HD

The Boys: Chace Crawford parla di Abisso nella stagione 3

"Non posso rivelare troppo, ma confermo che succedono cose strane", ha detto Crawford. "Strane" al punto da chiedersi se avrebbe mai lavorato di nuovo dopo tutto quello che succede nella terza stagione. Unitosi alla conversazione, la nuova aggiunta al cast Jensen Ackles ha citato infatti un messaggio ricevuto dal collega: "Ricordo di aver letto quella roba [nella sceneggiatura] e di aver ricevuto un tuo messaggio di testo. Dovrei andare a cercarlo, ma penso che dicesse tipo 'Non so come potrò lavorare dopo questo'". "Penso di averlo mandato", ha confermato Crawford.

A proposito di cose strane, nei panni di Soldatino, un Super dei tempi della Seconda guerra mondiale, Ackles non dovrebbe essere da meno, visto che lui stesso lo ha descritto come "uno zio ubriacone e inappropriato". L'attore ha aggiunto: "È stato strano essere il nuovo arrivato ma fingere di essere quello vecchio che è lì da più tempo. È stato bello, interessante e unico, ma ha portato anche una dinamica interessante con gli altri Super. Ha portato senz'altro ad alcune scene e dialoghi strani". E che dire del Billy Butcher di Karl Urban?, che nella stagione 3 otterrà i superpoteri, tra cui la vista laser e la super forza, come anticipato sempre dal trailer. "Il dilemma è: Butcher diventerà un supereroe o un supercattivo?", ha detto l'attore. "Cosa succede quando, per sconfiggere il mostro, diventi come lui? Penso che sia una delle cose belle di questa stagione, il fatto che ogni personaggio dovrà affrontare quella cosa. Fino a che punto sono disposti a spingersi? Quale linea sono disposti a superare per ottenere ciò che vogliono? Crea un conflitto in ognuno di loro ed è divertente vedere chi finisce effettivamente dalla parte di chi".