The Boys: Amazon lavora a uno spin-off su un college per Super

Il progetto è nelle mani dello sceneggiatore Craig Rosenberg e sta coinvolgendo anche i creatori del fumetto Garth Ennis e Darick Robertson.

Quando hai una serie che funziona, e The Boys funziona molto bene, la possibilità di uno spin-off è sempre dietro l'angolo. È ugualmente sorprendente constatare però come per il drama supereroistico di Amazon Prime Video, uno dei più grandi successi di sempre del servizio di video in streaming, la notizia dello sviluppo di una serie parallela sia arrivata dopo appena 14 episodi, mentre prosegue la programmazione della seconda stagione. Secondo Variety, il progetto senza titolo, che promette di essere spregiudicato tanto quanto la serie ammiraglia, è nelle mani dello sceneggiatore di The Boys Craig Rosenberg, mentre gli ideatori di quest'ultima Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg ne saranno i produttori esecutivi.

I primi dettagli dello spin-off di The Boys

Sappiamo quanto sono oltraggiosi, cinici, disinibiti e criminali i personaggi di The Boys. Ora provate a immaginarli in balia degli ormoni di gioventù. Il potenziale spin-off è infatti un mix tra la serie universitaria Greek e la saga cinematografica Hunger Games. È ambientato nell'unico college americano frequentato esclusivamente da Super, gestito chiaramente dalla Vought International, e si concentra sulle vite di questi giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città.

Che a un certo punto Amazon avrebbe provato ad espandere l'universo di The Boys era scontato, se non altro per gli incredibili numeri che continua a macinare. Quello della seconda stagione è stato il lancio più visto nella storia della piattaforma, e nelle prime due settimane ha quasi raddoppiato il pubblico mondiale del ciclo inaugurale (la crescita è stata precisamente dell'89%). Allo spin-off contribuiranno in qualità di produttori esecutivi anche Garth Ennis e Darick Robertson, i creatori del fumetto di cui la serie è l'adattamento, oltre a James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty.