The Boys 5: Ecco Billy Butcher in una foto della stagione finale

Una nuova foto del dietro le quinte della stagione finale di The Boys mostra il Billy Butcher di Karl Urban.

Billy Butcher sarà ancora in giro quando The Boys tornerà su Prime Video con la quinta e ultima stagione. Il personaggio interpretato da Karl Urban, che l'ultima volta avevamo lasciato in una situazione alquanto precaria, è apparso in una foto condivisa dal profilo ufficiale della serie su X, accompagnata dalle rassicuranti parole "Non preoccupatevi, la prossima stagione starà ancora guidando un'auto del c***o".

Don’t you worry, he’s still drivin’ a shitty car next season pic.twitter.com/0CvaCs91Xk — THE BOYS (@TheBoysTV) February 22, 2025

The Boys 5: In attesa della stagione finale

Attesa in streaming presumibilmente per il prossimo anno, la stagione finale di The Boys si aprirà con un episodio intitolato Fifteen Inches of Sheer Dynamite (letteralmente Quindici pollici di pura e semplice dinamite). Il che non promette nulla di buono; non che da una serie di questo genere ci si aspetti qualcosa di diverso. Nel finale della stagione precedente, Butcher aveva abbracciato completamente il suo lato oscuro, rivelando i suoi superpoteri (accumulati con l'abuso di Composto V e V temporaneo) e usandoli per uccidere Victoria Neuman. Poi, il leader dei Boys aveva preso il virus anti-Super e se n'era andato in auto dicendo ai compagni che non aveva più bisogno di loro.

Prime Video non ha diffuso ancora una sinossi ufficiale dei prossimi, ultimi episodi, ma tutto lascia pensare che assisteremo a una resa dei conti tra lo stesso Butcher e Patriota, che nel frattempo aveva acquisito anch'esso sempre più potere, così come tra i Boys e i Sette. Non dimentichiamo inoltre le gravi conseguenze che l'abuso di V hanno comportato per la salute di Butcher, sebbene la foto non faccia trasparire per ora un peggioramento delle sue condizioni. Lo scatto ne segue un altro condiviso dall'ideatore e showrunner Eric Kripke lo scorso dicembre, il quale lo ritraeva insieme con i membri del cast Chace Crawford (Abisso), Antony Starr (Patriota) e Nathan Mitchell (Black Noir II). In quel caso la didascalia recitava: "Mi hanno salvato. Mi hanno salvato in ogni modo in cui un uomo può essere salvato. Rifatevi gli occhi con la prima foto del dietro le quinte della stagione 5".