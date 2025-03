The Boys 5, Colby Minifie afferma che il cast non sa come finirà la Serie TV

News Serie TV

Nessuno del cast di The Boys sa in che modo finirà la serie tv distribuita in streaming su Prime Video, secondo quanto rivelato di recente da Colby Minifie.

The Boys si prepara a salutare il suo pubblico affezionato e alcuni membri del cast ignorano persino il modo in cui una Serie TV tanto acclamata finirà. Ad esempio è questo il caso di Colby Minifie, che interpreta l’astuta ed instabile Ashley Barrett, personaggio che ha scalato rapidamente la vetta diventando un CEO burattino della Vought, perlopiù sottomessa alle decisioni e ai capricci di Patriota (Antony Starr). A detta dell’attrice, l’ideatore di The Boys starebbe tutelando il grande finale di serie, senza rivelarlo a tutti i membri del cast.

The Boys 5, il cast non conosce il finale della serie: “Gli sceneggiatori sanno il fatto loro”

Attesa in streaming su Prime Video, la quinta stagione di The Boys offrirà al pubblico un’attesa fine dei conti tra Butcher (Karl Urban) e Patriota. Dopo il colpo di scena della quarta stagione, Butcher si prepara a scontrarsi in modo diretto e violento con Patriota e la Vought, determinato più che mai a porre fine alla sua esistenza. Nel mezzo, però, c’è Ryan, il figlio di sua moglie che avrebbe dovuto proteggere da tutto e da tutti (incluso se stesso?). La trama dell’ultimo ciclo di episodi non è stata ancora condivisa, ma Colby Minifie ha dichiarato che gli sceneggiatori non hanno voluto condividere questo dettaglio sensibile con il resto del cast. Ai microfoni di Screen Rant, ha raccontato che il finale di The Boys è tenuto sotto chiave:

Siamo ancora a metà [della produzione della stagione 5] e quegli sceneggiatori sanno davvero il fatto loro. In realtà non ci hanno ancora mostrato gli ultimi due episodi, ma è tutto in divenire. Sta venendo su in un modo che mi fa dire: ‘Oh mio Dio, cosa succederà dopo?!’. Non vedo l’ora di leggere quegli episodi. È pazzesco, ci sono voluti sette anni di lavoro su quel personaggio ed è pazzesco essere in quello stato mentale per così tanto tempo. La cosa grandiosa di The Boys è che ci permette di commentare ciò che sta accadendo nella nostra società in tempo reale. Ed è affascinante perché avviene all’interno di un genere fantasy.

Quando la quinta stagione approderà sui piccoli schermi di Prime Video, mostrerà un mondo in preda al caos. I supereroi dispongono di un potere illimitato con il supporto del governo e i comuni mortali dovranno trovare un modo per fermarli. Ashley, nello specifico, si ritrova in una posizione compromettente. Temendo per la sua vita, ha deciso di iniettarsi il siero trasformandosi in qualcosa di poco definito e che verrà quasi sicuramente rivelato nella quinta ed ultima stagione. Potrebbe rivelarsi l’asso nella manica della Vought o dei Ragazzi di Butcher? Considerati i precedenti con Patriota, Ashley potrebbe trasformarsi in un’ottima risorsa per abbatterlo.