The Boys 4: Patriota punta alle presidenziali nei nuovi poster

Patriota sempre più coinvolto in politica, come dimostrano i nuovi poster della stagione 4 di The Boys diffusi da Prime Video.

Patriota promette di rendere "l'America grande di nuovo" nel poster promozionale della stagione 4 di The Boys condiviso da Prime Video. Manca sempre meno al ritorno dello spietato Super, che dovrà vedersela con una nuova reazione del pubblico che finora l'ha sempre sostenuto. Leader dei Sette, sin dalla prima stagione ha dimostrato di essere quasi indistruttibile e di disporre di tutti i mezzi (e poteri) per essere al comando. Butcher e i suoi ragazzi continuano a remargli contro nella speranza di individuare una vulnerabilità tale da distruggerlo una volta per tutte, portando dalla loro anche Starlight (Erin Moriarty), la quale ha chiuso la terza stagione appendendo il costume al chiodo e salutando definitivamente i Sette. Il nuovo poster condiviso da Prime Video sottolinea ancor di più l'interesse di Patriota per le elezioni presidenziali, al centro della trama dei prossimi episodi.

The Boys 4: Il nuovo poster suggerisce l'interesse politico di Patriota

Non sarà facile per Patriota (Antony Starr) ripristinare la propria reputazione nella quarta stagione di The Boys, soprattutto dopo quanto accaduto nella terza. Avendo preso il controllo della Vought, Patriota non ha gestito al meglio la ribellione dapprima sottile e poi ben evidente di Starlight e l'ha dimostrato anche nel finale di stagione, uccidendo un sostenitore dell'eroina davanti alla folla. Per quell'omicidio a sangue freddo, Patriota dovrà affrontare un processo ma, nei prossimi episodi, si avvicinerà pericolosamente alla presidenza partecipando alle elezioni. Il nuovo poster condiviso da Prime Video esalta anche il suo slogan: "Rendi l'America di nuovo Super", che ricorda un po' lo slogan di Donald Trump ("Make America Great Again").

Ideata da Eric Kripke, la Serie TV tornerà con il nuovo ciclo di episodi il 13 giugno, ogni giovedì con un nuovo episodio (tre la prima settimana). La storia terra conto certamente di quanto accaduto in Gen V, lo spin-off ambientato in un prestigioso college per soli Super gestito dalla Vought International. Alcuni di questi ultimi li rivedremo probabilmente nei prossimi episodi, ma è ormai chiaro che la storia ruoterà attorno al processo di Patriota e al suo interesse per la politica americana. Prime Video ha condiviso altri due poster, di cui uno dedicato alla candidata Victoria Neuman (Claudia Doumit), apparsa in Gen V con un ruolo chiave: si è impossessata di un potente virus in grado di distruggere i Super. Potrebbe utilizzarlo come arma di distruzione contro Patriota?