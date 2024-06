The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan rivela chi è Tek Knight e come ha ottenuto il ruolo

News Serie TV

Eric Kripke definisce Tek Knight, il nuovo personaggio di Jeffrey Dean Morgan nella quarta stagione di The Boys, "un vecchio collega di Butcher". Conosciamolo meglio.

Era soltanto questione di tempo prima che Jeffrey Dean Morgan diventasse parte di The Boys. Aveva già lavorato in precedenza con Eric Kripke in Supernatural ma, quando si è reso conto dell'estro creativo in The Boys, ha capito di voler entrare anche in quell'universo. Quel suo desiderio è stato finalmente esaudito: com'è noto da tempo, apparirà nella quarta stagione, i cui primi tre episodi sono attesi su Prime Video per domani, giovedì 13 giugno. E, stando alle prime anticipazioni, pare che il suo personaggio giocherà contro Patriota supportando Butcher nella sua eterna battaglia contro la Vought.

The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan parla di Tek Knight

Prima ancora di essere reclutato in The Boys, Jeffrey Dean Morgan aveva reso noto il suo amore per la serie tv di Prime Video. Telespettatore affezionato, l'attore di Supernatural debutterà finalmente nella quarta stagione, ma non ha ancora avuto modo di guardare gli episodi in anteprima, nonostante avesse tutti i mezzi per farlo. In sua difesa, Morgan ha ammesso di non essere un grande fan della tecnologia e di preferire godersi lo show esattamente come il resto del pubblico che dovrà aspettare la distribuzione in streaming. Del resto è a sua volta un grande fan ed è stato proprio questo a spingerlo verso la Serie TV. Tuttavia, non è stato così semplice integrarsi. Nel 2019, la prima stagione aveva generato fermento e aveva subito catturato l'attenzione dell'attore, anche se il concetto di supereroe non gli era nuovo avendolo approfondito in Watchmen di Zack Snyder. Intervistato da Entertainment Weekly, ha raccontato:

Quando l'ho visto per la prima volta, ho capito subito: "Devo essere nello show". Perché capovolgono la figura del supereroe, avviene una vera e propria decostruzione della figura che al giorno d'oggi e in questa epoca credo sia dannatamente geniale. Quando è uscito per la prima volta si parlava solo di Marvel.

Seppur fortemente interessato a The Boys, Jeffrey Dean Morgan ha dovuto gestire un altro ostacolo: il suo impegno con The Walking Dead: Dead City. Eric Kripke gli aveva già dato (via X) la sua disponibilità per accoglierlo nella terza stagione, scatenando l'entusiasmo dei fan. A causa dei suoi impegni, Morgan non ha potuto essere nella terza stagione, con grande dispiacere di Kripke, che ha ribadito la sfortuna ai microfoni di EW. Dopo quell'intervista, l'attore ha capito che avrebbe dovuto trovare un modo per incastrare il tutto e finalmente è riuscito nell'intento. La quarta stagione introduce ufficialmente Tek Knight, un personaggio di spicco nei fumetti di The Boys e presentato come "un vecchio collega di Butcher" da Kripke, che ha subito pensato a Jeffrey Dean Morgan per il ruolo:

Posso dirvi che condivide gran parte della preoccupazione e dell'odio di Butcher per i supereroi. In realtà deriva dall'idea che tutti gli altri in The Boys cercano sempre di respingere Butcher. Quindi cosa accadrebbe se iniziasse a lavorare con qualcuno che per una volta lo supporta?