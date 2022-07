The Boys 3 si prepara al finale con un colpo di scena che complica le cose, assicura Jensen Ackles

News Serie TV

Venerdì 8 luglio uscirà su Prime Video l'ultimo episodio della terza stagione di The Boys: cosa dobbiamo aspettarci? Di certo, dopo la rivelazioni emerse nell'episodio 7, Butcher ha un grosso problema.

L'episodio 7 della terza stagione di The Boys, arrivato su Prime Video venerdì scorso, ha gettato le basi per quello che si preannuncia il finale di stagione più esplosivo di sempre. Un colpo di scena arrivato negli ultimi minuti, infatti, promette di rendere le cose tanto interessanti quanto complicate per Soldatino (Jensen Ackles), Patriota (Antony Starr) e per l'intero piano apparentemente perfetto di Billy Butcher (Karl Urban). Cosa dobbiamo aspettarci? Jensen Ackles e Antony Starr ne hanno parlato con Entertainment Weekly anticipando conseguenze irreversibili. Continuate a leggere soltanto se avete già visto il settimo episodio, perché seguiranno spoiler.

The Boys e il legame sorprendente tra Soldatino e Patriota

Negli ultimi minuti dell'episodio 7 di The Boys 3, Soldatino - il "supereroe originale" introdotto in questa stagione e risvegliato dall'ibernazione dai Boys nella speranza di usarlo come arma per sconfiggere una volta per tutte Patriota - ha telefonato a Patriota per annunciargli una recente scoperta. Nel 1980 era stato convocato nel laboratorio di Jonah Vogelbaum (John Doman), lo scienziato che aveva supervisionato alla creazione di Patriota, per un esperimento genetico. Circa un anno dopo, era venuto al mondo Patriota. Soldatino ha scoperto, in poche parole, di essere il padre biologico di quest'ultimo. Un colpo di scena del genere, che non proviene dai fumetti ma è stata una trovata degli autori della serie, complica davvero le cose e mette in serio pericolo il piano di Billy Butcher e dei Boys in vista del finale di stagione.

La reazione di Jensen Ackles

Jensen Ackles, parlando con EW, ha sottolineato come questo dettaglio non da poco "complica davvero la situazione in un modo veramente interessante". L'attore ha detto di essere rimasto all'oscuro di tutto fino a quando non ha ricevuto la sceneggiatura dell'episodio. Il creatore Eric Kripke ha evitato appositamente di riverargli in anticipo questo colpo di scena per non influenzare la sua performance. Dopo, ha ammesso Ackles, ha infatti modificato alcune sfumature della sua performance. "Per prima cosa, ho iniziato a imitare un po' di più Antony, a fare quello che fa lui con Patriota perché ora ci doveva essere una somiglianza genetica. Ma ho anche prestato molta attenzione a quale fosse il rapporto di Patriota con suo figlio e ho iniziato a giocarci su", ha spiegato l'attore. Dall'altro lato, ha osservato che le cose si faranno complicate visto che Soldatino dovrà decidere se coltivare la relazione con suo figlio o sconfiggere colui che l'ha rimpiazzato. "Forse Soldatino vuole avere una relazione con suo figlio, e forse l'idea di Butcher di sconfiggere Patriota non è più ciò che vuole, perché ora è suo figlio. Cosa farà? Detronizzerà il suo sostituto o abbraccerà il fatto che si tratta di suo figlio?", ha osservato Ackles.

Gli indizi di un colpo di scena "à la Star Wars"

Eric Kripke ha fatto notare che, riguardando gli episodi precedenti con occhi diversi, si possono notare i parallelismi evidenti tra Soldatino e Patriota, incluse le similitudini tra la relazione di Patriota con Queen Maeve (Dominique McElligott) e quella di Soldatino con la Contessa Cremisi (Laurie Holden). "Dicono molte delle stesse cose, fanno molte delle stesse cose. Inizi a capire come è stata trasmessa da padre in figlio questa tossicità", ha detto il creatore. Inoltre, sono stati piazzati qua e là degli indizi su "quanto Patriota desiderava avere dei genitori e quanto Soldatino desiderava dei bambini".

Antony Starr, invece, ha ammesso che questa svolta - di cui era a conoscenza fin dall'inizio delle riprese - sembra "molto Star Wars". "È un enigma interessante per entrambi i personaggi, ma in particolare per Patriota", ha detto l'attore. "Patriota ha sempre cercato l'amore e la connessione. E la rivelazione di avere un padre fa davvero riaffiorare quel desiderio di famiglia che ha, una famiglia che ora può unire tre generazioni tutte insieme. Avrà una famiglia molto maschile, ma pur sempre una famiglia. Ci sarà questa esperienza di legame intergenerazionale", ha concluso.

Non ci resta che aspettare l'8 luglio per l'esplosivo finale di The Boys 3 su Prime Video in attesa della (già confermata) quarta stagione.