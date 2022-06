The Boys 3: Parliamo di quella folle scena con Termite nel primo episodio della stagione

News Serie TV

L'ideatore Eric Kripke ha condiviso i dettagli e i retroscena della scioccante sequenza con Brett Geddes.

I primi dieci minuti della stagione 3 di The Boys hanno dimostrato che, nonostante le assurdità viste negli ultimi anni nella serie di Prime Video, il limite di quello che si può fare in tv non era stato ancora superato. Chiaramente, se non avete visto ancora l'episodio, vi consigliamo di non proseguire la lettura per non rovinarvi la sorpresa. Al contrario, siamo sicuri che la scena di Termite vi avrà lasciato scioccati e pieni di domande forse bizzarre quanto la scena stessa.

The Boys 3: Un pene gigante!?

Tutto è cominciato quando, come parte di una missione supervisionata da Butcher (Karl Urban) da un vicino furgone, Frenchie (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara) si sono infiltrati a un party privato organizzato da Termite (il coraggiosissimo Brett Geddes), un Super à la Ant-Man capace di rimpicciolire le proprie dimensioni. Abbiamo capito subito la sua indole selvaggia quando lo abbiamo visto fare sesso con una bambola per il diletto dei suoi ospiti. Tra uno starnuto e l'altro, effetto di tutta la cocaina sniffata, abbiamo visto poi Termite appartarsi in una stanza con il suo amante (Bruce Langley), per una pratica che - senza entrare troppo nei particolari - prevedeva, dopo qualche altra sniffata, un piccolo uomo introdursi in un grande pene. Una tragedia, a dire il vero. Perché uno starnuto ha riportato il Super alle dimensioni naturali, smembrando a morte dall'interno il proprio compagno.

Il co-ideatore Eric Kripke ha raccontato a Entertainment Weekly che il processo di realizzazione della scena ha richiesto la costruzione di un finto pene alto oltre tre metri e lungo nove. A idearla è stato lo sceneggiatore e produttore esecutivo Craig Rosenberg, lo stesso che ha concepito la sequenza del delfino nella prima stagione e quella del motoscafo contro una balena nella seconda. La scena con Termite è stata "un'evoluzione molto naturale", ha detto Kripke. "Nel momento in cui hai un piccolo personaggio à la Ant-Man, devi fare in modo che salti nel sedere di qualcuno e poi lo faccia saltare in aria. Ma poi ci siamo resi conto che avevamo già fatto saltare in aria qualcuno". Si tratta di Translucent, abbattuto da una bomba anale nella prima stagione. "Ci sono così tanti orifizi in cui una persona può entrare. Quindi, sul serio, per eliminazione finisci con l'incappare nell'uretra".

Censura, questa sconosciuta

Kripke ha detto di essere stato sorpreso dalle poche lamentale dei capi di Amazon di fronte a una sequenza simile. "Sono stati d'accordo". Un limite, tuttavia, era stato loro imposto: "Non dovevamo mostrare un pene eretto. Perciò abbiamo dovuto stare molto attenti con il design del pene, perché abbiamo dovuto praticamente costruito. È costato parecchio. Ma guardandolo, si notano tutte queste grinze che abbiamo dovuto disegnare per fare in modo che non sembrasse eretto. Detto questo, è la dimostrazione numero 7.023 del perché amo questo lavoro".

Urban, il cui Butcher si è precipitato nella stanza subito dopo l'esplosione nel tentativo di trarre in salvo Frenchie e Kimiko dagli sforzi di Termite di ucciderli per quello che avevano appena visto e catturarlo, ha aggiunto divertito: "Mi sono tenuto lontano da quel set. Non sentivo che fosse qualcosa che dovevo vedere. Dopo aver lavorato alla serie per due stagioni prima della terza, arrivi a maturare una certa desensibilizzazione a determinati contenuti grafici".

Ricordiamo che la stagione 3 di The Boys è in streaming su Prime Video ogni venerdì con un nuovo episodio, fino all'8 luglio