The Boys 3: Le riprese sono terminate! Le reazioni del cast

Gli attori e la troupe della serie supereroistica di Prime Video hanno finito di girare la terza stagione: ora siamo solo in attesa di una data di uscita.

Quella che il creatore di The Boys Eric Kripke ha già definito "la stagione più grandiosa di sempre" sta finalmente per arrivare! Le riprese della terza stagione dell'irriverente serie supereroistica di Prime Video sono finalmente terminate dopo 8 lunghi mesi di lavoro in Canada. Ad annunciarlo, con dei post sui social, sono stati alcuni dei protagonisti della serie, compresa la new entry Jensen Ackles che vedremo nei panni del nuovo personaggio Soldier Boy.

I post di Karl Urban, Jensen Aclkes e Jack Quaid

Naturalmente girare la terza stagione durante la pandemia ha richiesto attenzioni particolari e protocolli specifici che hanno rallentato inevitabilmente i lavori. Anche per questo i protagonisti hanno mostrato gratitudine e affetto nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato duramente sul set affinché tutto funzionasse alla perfezione. "Grazie mille al nostro brillante cast e alla troupe per tutto il sangue e le lacrime versati, e anche a tutti coloro che sono stati coinvolti nella produzione per aver lavorato così duramente per tenerci al sicuro dal Covid", ha scritto l'interprete di Billy Butcher Karl Urban su Instagram. Infine, il ringraziamento al creatore Eric Kripke "per aver portato la serie a un livello successivo di pazzia nella terza stagione".

Jensen Ackles, invece, ha invocato l'universo facendo notare ai fan una strana coincidenza. "Un anno fa, oggi, 10 settembre 2020, era l'ultimo giorno sul set di Supernatural. Oggi, 10 settembre 2021, è l'ultimo giorno sul set di The Boys. Coincidenza?", ha detto l'attore in un breve video postato sul suo account Instagram. Nella terza stagione il suo personaggio, Soldier Boy, avrà un ruolo importante. Definito il "supereroe originale" perché presentato al pubblico durante la Seconda Guerra mondiale quando la Vought iniziava la sua attività, Soldier Boy avrà una storia complicata legata all'evoluzione dell'America e della Vought nella seconda metà del '900.

Jack Quaid, infine, ha riproposto ai fan un selfie simile a quello che aveva postato in occasione dell'inizio delle riprese della terza stagione mesi fa. L'attore si è mostrato con il pollice in su mentre si trovava sull'aereo che lo riportava da Toronto negli Stati Uniti. "Congratulazioni a tutti. meritate un abbraccio, un drink e un sacco di terapia. Questa è per voi, è la nostra stagione migliore. Non vedo l'ora che la vediate!", ha scritto l'interprete di Hughie.

The Boys 3: Quando la vedremo in streaming?

Terminate le riprese, parte ora il conto alla rovescia per i nuovi episodi su Prime Video. Una data di uscita della terza stagione non è stata ancora fissata, ma intanto gli sceneggiatori di The Boys ci stanno tenendo occupati con la webserie spin-off Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman, un finto notiziario della Vought con tante notizie, anticipazioni e retroscena sui Super. Guardate qui l'ultima puntata in cui è presente lo spot di Vought+, il servizio di video in streaming che prende in giro i concorrenti di Prime Video.