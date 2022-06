The Boys 3, la trasformazione di Hughie: Le motivazioni e cosa dobbiamo aspettarci ora

News Serie TV

Non solo Butcher, anche Hughie ha usato il V-24 per avere i superpoteri. Perché e cosa potrebbe succedere ora?

Il glorioso piano quinquennale non sarà ricordato soltanto come l'episodio di The Boys in cui un Soldatino tutt'altro che morto si è rivelato in modo distruttivo e potenzialmente letale per Kimiko. È stato anche l'episodio in cui le circostanze hanno costretto Butcher a rivelare ai compagni di avere i superpoteri, per "gentile concessione" del V-24. Tutti eccetto Hughie, il personaggio interpretato da Jack Quaid, che oltre a esserne già al corrente ha seguito l'esempio del capo, iniettandoselo a sua volta e diventando una persona diversa da quella che abbiamo conosciuto finora, affascinata e rinfrancata dal potere. Pur vedendolo come un male necessario, Butcher chiaramente non l'ha presa bene.

Hughie e il V-24: Niente di buono all'orizzonte?

Le ragioni dietro questa svolta narrativa le ha spiegate il co-ideatore Eric Kripke a TVLine. "Il suo è stato un gesto molto intenzionale", ha detto. "Abbiamo discusso dettagliatamente del fatto che entrambi hanno reazioni decisamente opposte. Per Butcher, che odia così tanto i supereroi, è tanto doloroso quanto inevitabile". Per Hughie, invece, "la mascolinità tossica è seducente, e l'idea di essere davvero forte e potente, specialmente dopo essere stato preso a calci per tutta la vita, è qualcosa che lo fa sballare. Lo adora".

Tuttavia, il V-24 alla fine è "una droga che si sta sparando nelle vene, quindi, come potete immaginare, probabilmente non lo porterà a nulla di buono" ha avvertito Kripke, ricordando che Hughie "ha dovuto affrontare molte cose quest'anno" - le ripetute minacce di Patriota, il fatto di non essere in grado di difendersi da solo ma di doverlo lasciare fare alla sua ragazza, la scoperta che Victoria è segretamente una Super e un'assassina in combutta con la Vought -, "e quindi ha reagito in questo modo".

