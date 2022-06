Jensen Ackles sulla sua introduzione in The Boys: Indossavo solo un calzino

News Serie TV

Inoltre, riviviamo il momento musicale di Soldatino in "Solid Gold" con la clip integrale dell'esibizione.

Il momento tanto atteso è arrivato. Il quarto episodio della stagione 3 di The Boys ha introdotto Soldatino - il "nuovo" Super interpretato dall'ex star di Supernatural Jensen Ackles - al pubblico della serie supereroistica di Prime Video. In realtà, il controverso personaggio si era fatto vedere già nelle puntate precedenti, ma solo via flashback e filmati di repertorio. Questa volta, invece, lo abbiamo visto in carne e ossa e nient'altro addosso fare un passo nel mondo dei Boys e dei Sette dopo aver trascorso l'ultimo periodo in una camera criogenica.

"Quale modo migliore per portare un tizio nuovo su un set se non facendogli togliere tutti i vestiti?", ha scherzato Ackles in un'intervista con Entertainment Weekly. "Perciò, sì, è stato un bel modo di presentarsi in un ambiente completamente estraneo e nient'altro che un calzino addosso". Il co-ideatore e showrunner Eric Kripke ha aggiunto: "Tutti i personaggi di questa serie prima o poi hanno... simulato la nudità. Non è realistico essere vestiti mentre ci si trova in una specie di camera a gas privi di sensi".

The Boys 3: L'arrivo di Soldatino

Finora si pensava che Soldatino fosse morto, dopo che una missione internazionale con la sua squadra, i Rappresaglia, era andata terribilmente male. I Boys avevano scoperto che a ucciderlo erano stati i russi, nemici giurati degli americani, grazie a un'arma chiamata BCL Red, la stessa che volevano usare contro un Patriota ormai ingestibile e quindi molto pericoloso. Ma, raggiunto il Paese per indagare sull'arma, il gruppo ha scoperto che non c'è nessuna BCL Red e che Soldatino è stato tenuto segretamente in vita per tutto questo tempo.

Lo abbiamo visto uscire dalla camera criogenica completamente nudo, con una parte del viso nascosta da una lunga barba. A proposito di questo, Ackles ha detto che non era finta ma di essersela fatta crescere indipendentemente da The Boys durante l'inverno del 2020 trascorso con la sua famiglia sulle montagne del Colorado. "Non pensavo di riuscire a farmela crescere", ha raccontato. "Era diventata una cosa a se stante. Avevo più prodotti per la cura dei peli del viso che altro sulla mensola del bagno ed era diventato un po' fastidioso. Mia moglie non ne poteva più. Mi diceva: 'Basta con questa barba. Possiamo sbarazzarcene?'".

Il nuovo potere di Soldatino

Barba e sedere di Ackles a parte, l'aspetto sicuramente più interessante dell'introduzione di Soldatino è stato la scoperta del suo potere inatteso. Uscito dalla stasi, il Super ha dimostrato di poter scatenare un'esplosione devastante dal proprio corpo, apparentemente un'autonegazione dei suoi superpoteri. Un'esplosione di energia che ha ferito gravemente Kimiko (Karen Fukuhara).

"Nella stanza degli sceneggiatori abbiamo parlato a lungo di Soldatino come di una sorta di Chernobyl ambulante, e tutto combaciava, se non logicamente, emotivamente", ha spiegato Kripke. Si collegava alla storia di insabbiamento, secondo cui Soldatino è morto quando un reattore nucleare gli è crollato addosso. "Una volta portato dai russi e sottoposto a tutti questi orribili esperimenti altamente radioattivi... è diventato esattamente un reattore nucleare ambulante, il che ovviamente lo rende ancora più pericoloso, sia per le persone che per i Super, perché può friggere il Composto V nel loro sangue".

Inoltre, parlando dell'introduzione del personaggio, Kripke ha rivelato a TVLine di essere stato ispirato da un'altra sua serie, Supernatural. "Avevamo bisogno di qualcosa di grande per lui. In modo piuttosto divertente, ho pensato un po' a Supernatural", ha detto. "Sono ancora convinto che la migliore introduzione che abbia mai fatto sia probabilmente quella di Misha Collins [come Castiel]. Quello sì che è un ingresso! È così che si entra in una serie! Quindi, abbiamo pensato molto al fatto che avevamo bisogno di qualcosa di davvero grandioso, e si è tradotto in questa cosa enorme in cui una porta si apre e lui emerge attraverso il vapore e ha questa enorme esplosione".

Il momento musicale di Soldatino

All'inizio dell'episodio Il glorioso piano quinquennale, Soldatino è stato anche il protagonista di un eccezionale momento musicale: il filmato di repertorio di un vecchio show chiamato "Solid Gold" durante il quale il personaggio di Ackles aveva mostrato il proprio talento canoro esibendosi con Rapture dei Blondie. Mentre cantava, Soldatino era affiancato da un suadente corpo di ballo, ma Ackles è stato talmente preciso nella sua prolissa esibizione da appannare tutto il contorno e guadagnarsi persino gli apprezzamenti di Debbie Harry, la cantante dei Blondie, la quale su Twitter ha scritto: "Porca p*****a!! Epico". Nell'episodio si vede solo un frammento della clip, durante una scena con Latte Materno (Laz Alonso), ma l'account ufficiale della serie ha condiviso la versione integrale. Ve la riproponiamo qui di seguito.