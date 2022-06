The Boys 3: L'interprete di Termite condivide le prove fotografiche di quella folle scena nel primo episodio

News Serie TV

La scena più scioccante della stagione 3, almeno finora, continua a far discutere. L'attore Brett Geddes ne ha mostrato i retroscena in alcuni scatti su Instagram.

Trattandosi di The Boys, non dovrebbe sorprendere né preoccupare il fatto che dopo circa una settimana stiamo ancora parlando di quel pene gigante nel primo episodio della terza stagione, giusto? A nostra discolpa, lo facciamo perché nelle scorse ore sono emerse nuove, curiose prove dell'impresa del tutto folle compiuta dallo showrunner Eric Kripke, dal produttore esecutivo Craig Rosenberg e dal resto del team della serie supereroistica di Prime Video, condivise via Instagram da Brett Geddes, l'attore che nei panni di Termite si è avventurato nella più insolita delle "terre promesse".

The Boys 3: La prova che il pene era "vero"

La storia è ormai leggenda: nell'episodio che venerdì ha inaugurato la stagione 3 di The Boys - se non lo avete ancora visto, attenzione perché quanto segue contiene spoiler -, una sequenza a dir poco scioccante ha visto Termite, un Super capace di rimpicciolire le proprie dimensioni, dare piacere al proprio amante intrufolandosi nel suo membro, salvo poi ucciderlo accidentalmente in un'esplosione di sangue e viscere quando uno starnuto causato dalla cocaina sniffata poco prima lo ha riportato alle sue misure naturali. Kripke ha raccontato che per realizzare la scena la produzione ha costruito un "vero" pene gigante, alto oltre tre metri e lungo nove.

A quanto pare, però, qualcuno stenta a crederci, nonostante ricordiamo stiamo parlando di The Boys, motivo per il quale Geddes ne ha portato le prove fotografiche sul proprio profilo Instagram. Negli scatti, l'attore posa davanti all'enorme glande insieme con Alex Armbruster, la sua controfigura. "Per chi se lo stesse chiedendo... il c***o è reale", ha scritto Geddes nella didascalia. Entrambi sono anche ricoperti di polvere bianca, il che lascia immaginare che le foto siano state scattate dopo il momento della sequenza in cui Butcher (Karl Urban) intrappola Termite in una bustina di cocaina, scuotendolo per calmarlo e impedirgli di ucciderli tutti "dall'interno". Gli scatti sono stati condivisi anche da Armbruster, il quale ha scritto invece: "Se avete visto la serie, allora conoscerete la scena di cui sto parlando. LOL! È stata un'esperienza a dir poco memorabile!".

Ricordiamo che la stagione 3 di The Boys è in streaming su Prime Video ogni venerdì con un nuovo episodio, fino all'8 luglio