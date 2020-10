The Boys 2: Dal finale scioccante alle sorti di Stormfront, il punto con l'ideatore Eric Kripke

News Serie TV

La serie di successo in streaming su Amazon Prime Video tornerà con una terza stagione. Ecco cosa sappiamo.

Si è conclusa su Amazon Prime Video la programmazione della seconda stagione di The Boys, com'era facile aspettarsi tra diverse pesanti perdite, un colpo di scena scioccante e, sorprendentemente, un lieto fine per alcuni personaggi. Mentre ha cercato di salvare sua madre da Stormfront, Ryan ha usato i suoi poteri per recidere gli arti della Super interpretata da Aya Cash e carbonizzarla, finendo accidentalmente col ferire a morte Becca. Abbiamo visto Butcher sul punto di ucciderlo, ma il leader dei Boys si è trattenuto per non tradire la promessa fatta alla moglie di credere nella bontà del bambino e di farlo crescere bene. Lo ha consegnato quindi alla Mallory, dopo che un Patriota sempre più delirante è stato costretto col ricatto da Maeve a lasciarli andare. Mentre Starlight e A-Train sono stati riammessi nei Sette, facendo così esplodere la rabbia di Abisso, Victoria Neuman è stata nominata capo del nuovo ufficio della Casa Bianca sugli affari dei Super, scoprendo che lei stessa è una di loro quando ha fatto esplodere la testa di Alastair, il leader della Chiesa del Collettivo. Hughie e Annie sono tornati insieme, ma il primo ha confessato di voler avere una vita più normale, dopo che anche Latte Materno è tornato dalla sua famiglia e Frenchie e Kimiko sono partiti insieme. Ma, ironia della sorte, lo abbiamo visto raggiungere Victoria nel suo ufficio, diventando di fatto il suo assistente.

The Boys 2: Il vero ruolo di Victoria Neuman

Interrogato da TVLine sulla possibilità che sia stata realmente Victoria a far esplodere tutte quelle teste nella seconda stagione, l'ideatore e showrunner di The Boys Eric Kripke ha risposto: "Sì, certo che lo era. I suoi occhi hanno pulsato fuori dallo schermo. Lo diciamo a tutti nel primo episodio. Se tornate indietro, dopo che la testa di Raynor esplode, la battuta di Frenchie è tipo 'Chi conosci che può farlo?!' e passiamo a Victoria. Viene letteralmente presentata dicendo 'Eccola. Ecco chi può farlo'". Sappiamo che il personaggio di Claudia Doumit è un Super e che, almeno così sembrerebbe, sta combattendo contro i Super, o almeno contro la Vought. Ma qual è il suo piano? "Lo scopriremo nella stagione 3", si è limitato a dire Kripke. "Scopriremo il suo misterioso piano e il motivo per cui sta facendo quello che sta facendo". Poi ha aggiunto: "Dovreste essere molto preoccupati del fatto che Hughie ora lavori per lei. Povero Hughie, pensava davvero di essersi rimesso in piedi da solo, di aver espresso un po' di indipendenza e di aver fatto le cose nel modo giusto, ma è finito direttamente nella fossa dei leoni, che è qualcosa con cui dovrà avere a che fare nella terza stagione, di sicuro".

The Boys: Stormfront è davvero morta?

La conversazione è finita poi inevitabilmente su Stormfront e le sue sorti, perché, per come vanno le cose in tv, tutto è possibile. Quindi, è davvero morta? "No, non è morta. È Stormfront! È una piccola, tozza nazista. In realtà non è morta", ha rassicurato Kripke. "Ciò che abbiamo pensato fosse interessante di lei è che, se ricordate, invecchia molto, molto lentamente. Quindi, il miglior finale per quel personaggio era fare in modo che qualcuno così tanto convinto dell'esistenza di una razza pura si ritrovasse mutilato e a dover convivere con questo per secoli, potenzialmente un destino peggiore della sua stessa morte. Quindi, no, Stormfront non è morta". E Patriota? Oltre a Stormfront, il personaggio di Antony Starr ha perso suo figlio, è stato ricattato da Maeve e Stan Edgar ha fatto un patto alle sue spalle. Dove lo ritroveremo nella stagione 3? "Non sarà in gran forma", ha spiegato lo sceneggiatore. "È stato come se gli avessimo dato un po' di quel sogno, almeno della sua versione di amore e stabilità, e poi gliel'avessimo strappato via. Per uno come lui che ha disperatamente bisogno di amore, lo destabilizzerà a tal punto da renderlo sia pericoloso che bisognoso, il che per qualcuno potente come lui è alquanto pericoloso".