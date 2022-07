The Boys 3: Il trailer dell'episodio finale anticipa lo scontro tra Black Noir e Soldatino

News Serie TV

Venerdì 8 luglio arriverà in streaming l'ultimo episodio della terza e più folle che mai stagione di The Boys: eccone un assaggio in un intrigante teaser trailer.

Basterà una spada affilata per mille ore a sconfiggere l'indistruttibile Soldatino? Patriota nutre seri dubbi al riguardo e avverte Black Noir nel trailer dell'episodio finale della terza stagione di The Boys, in arrivo su Prime Video venerdì 8 luglio. Dopo le sconvolgenti rivelazioni della scorsa puntata, la serie supereroistica si prepara a un'ultima ora che promette scintille. Guardatene un assaggio qui sotto.

The Boys 3: Cosa ci aspetta nel finale?

Nell'ottavo episodio andrà in scena l'epico scontro tra i vecchi nemici Soldatino (Jensen Ackles) e Blac Noir (Nathan Mitchell), entrambi membri dei Rappresaglia, il gruppo di super che negli anni '40 anticipava quelli che poi sarebbero stati I Sette. Negli scorsi episodi, infatti, abbiamo scoperto che l'ex CEO della Vought Stan Edgar aveva suggerito a Noir di consegnare Soldatino ai russi per poi sostituirlo con un nuovo Super, ancora bambino ma forte quanto lui cioè Patriota (Antony Starr). Era stato proprio Soldatino, inoltre, a sfigurare Noir durante la loro missione in Nicaragua di tanti anni prima. L'astio tra i due tocca, evidentemente, le stelle e Noir si prepara alla resa dei conti con Soldatino, Butcher e Hughie.

Nel trailer, Patriota fa notare a Noir che può affilare la sua spada in eterno, ma non basterà comunque a superare la barriera della pelle impenetrabile di Soldatino. E non è tutto. Il breve video anticipa anche un epico scontro tra Butcher (Karl Urban) e Patriota, una battaglia che lo showrunner Eric Kripke ha definito la più emozionante di sempre. Non dimentichiamo, infine - attenzione agli spoiler se non avete visto ancora l'episodio 3x07 - che Soldatino ha scoperto di essere il padre biologico di Patriota: terrà fede al suo patto con i Boys e li aiuterà a ucciderlo o ci ripenserà vista la recente rivelazione?