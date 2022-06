The Boys 3: Arriva Herogasm, uno degli episodi più sessualmente espliciti nella storia della tv

News Serie TV

L'appuntamento con il sesto episodio della stagione 3 è per domani, venerdì 24 giugno, in streaming su Prime Video.

Qualunque sia la storia della vostra vita, credeteci quando vi diciamo che nulla può avervi preparato a quello che sta per succedere in The Boys. Dopo tanto parlare, da domani, venerdì 24 giugno, su Prime Video sarà disponibile Herogasm, l'episodio della stagione 3 ispirato dalla controversa e spregiudicata storia del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson in cui i Super si riuniscono non per salvare il mondo da una terribile minaccia, come dicono alla gente, ma per una maxi orgia. E una maxi orgia tra individui corrotti e senza scrupoli non è come in uno di quei video a luci rosse che si possono trovare in rete. Ormai dovreste saperlo.

Herogasm: Cosa ci aspetta nell'episodio 3x06

Come in altre occasioni, The Boys non va per il sottile, quindi aspettatevi un gran numero di scene esplicite. Scene che, come anticipa un teaser non-teaser condiviso dai profili social della serie, includono "penetrazioni aeree, mutilazioni con dildo, lubrificante extra-forte, ghiaccioli fallici e linguaggio scurrile". Al che il cartello che segue l'espressione piena di eccitazione di Abisso (probabilmente è a ciò che succede durante Herogasm che Chace Crawford si riferiva quando ha detto di non sapere se avrebbe più lavorato dopo) avverte che l'episodio "si sconsiglia la visione a tutti".

This is the only footage legal would approve to show ya ahead of time. #Herogasm pic.twitter.com/20A4BQW4BH — THE BOYS (@TheBoysTV) June 21, 2022

"Probabilmente è una delle ore più sessualmente esplicite della televisione mainstream che penso sia stata vista da chicchessia", ha detto Eric Kripke a TVLine. "Penso che ci si debba davvero affidare al porno per vedere cose più esplicite". Il co-ideatore e showrunner ha aggiunto di essere rimasto "molto sorpreso" da ciò che è riuscito a fare senza che li censurassero. "Quando abbiamo iniziato a prepararlo con Nelson Cragg, il regista, e ci mostrava cosa aveva pianificato, ho detto tipo 'Wow, possiamo mostrare tutto questo?'. Hanno controllato le normative, regole esilaranti su quanto spesso puoi simulare una s*****a e se puoi mostrare o meno un pene eretto e per quanto tempo puoi mostrare una parte intima. Ci sono tutte queste regole, ma eravamo entro i limiti di quello che richiedevano. Quindi la risposta è stata che potevamo mostrarlo".

Tanta dissolutezza, e poi?

Chiaramente, poiché non è di un porno che stiamo parlando, c'è molto più della semplice dissolutezza sessuale nel sesto episodio. "È un episodio enorme per molte ragioni, non solo perché c'è un'enorme orgia", ha osservato Kripke. "Abbiamo voluto dargli una svolta importante e rivelazioni importanti, perché non volevamo che fosse solo roba per Skinemax [canale a luci rosse]. Volevamo che fosse una cosa tipo 'Okay, wow, questo è un episodio evento per diversi motivi'. È tra i nostri episodi più ambiziosi. Anche il finale di stagione è molto ambizioso, solo perché abbiamo realizzato la più grande scena di combattimento che abbiamo mai fatto, che è stata alquanto complessa. Ma questo si avvicina. È stato così difficile girare. È stato davvero difficile".