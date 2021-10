The Boys 3: Altre tre aggiunte al cast della nuova stagione

News Serie TV

Frances Turner, Kristin Booth e Jack Doolan reciteranno nella terza stagione con un ruolo ricorrente.

Nonostante le riprese siano terminate da qualche settimana, l'attesissima terza stagione di The Boys ha ancora qualche cartuccia da sparare. Si apprende infatti che Frances Turner (L'uomo nell'alto castello), Kristin Booth (The Hot Zone: Anthrax) e Jack Doolan (Marcella) reciteranno nei nuovi episodi - in streaming su Amazon Prime Video nel 2022 - come ricorrenti.

The Boys 3: I tre nuovi personaggi

Sappiamo che la terza stagione di The Boys racconterà tra le altre cose la storia del primo supereroe della Vought, Soldier Boy, interpretato dalla star di Supernatural Jensen Ackles, e anche di quella che un tempo era la sua squadra, i Payback, ovvero "i Sette prima dei Sette" come li ha definiti l'ideatore Eric Kripke. Tra questi ci sono la Contessa Cremisi (Laurie Holden, The Walking Dead), Blue Hawk (Nick Wechsler, Revenge), Supersonic (Miles Gaston Villanueva, Nancy Drew), Gunpowder (Sean Patrick Flannery, Dexter) e la ben nota Stormfront (Aya Cash).

Per quanto riguarda le ultime aggiunte al cast, secondo Deadline Turner interpreterà Monique, la moglie di Latte Materno (Laz Alonso), mentre Booth e Doolan saranno Tessa e Tommy, anche conosciuti come i Gemelli TNT, nome che sembra tutto un programma. Il personaggio di Monique era già apparso nella serie, in uno degli ultimi episodi della prima stagione, ma in quell'occasione a interpretarlo era stata un'altra attrice, Alvina August.