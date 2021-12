The Book of Boba Fett: Una featurette sul ritorno della leggenda di Star Wars

News Serie TV

La nuova serie live-action, spin-off di The Mandalorian, in streaming su Disney+ dal 29 dicembre.

In attesa del debutto tra pochi giorni, mercoledì 29 dicembre con il primo episodio, Disney+ ha diffuso una nuova featurette di The Book of Boba Fett, la sua seconda serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars. Nel video, gli attori Temuera Morrison e Ming-Na Wen e i produttori esecutivi e registi o sceneggiatori Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez condividono alcune riflessioni sul viaggio di Boba Fett attraverso i film e le serie, inclusa The Mandalorian.

Le dichiarazioni in Return of a Legend

"Boba Fett era una sorta di 'uomo senza nome', un pistolero solitario, quando ero un bambino", spiega Filoni. "Non si conosceva il suo volto. Non si sapeva chi fosse". Morrison, che lo interpreta, afferma che The Book of Boba Fett approfondirà "sia dove è stato sia come sta cambiando". Per Rodriguez, "La struttura della storia di Jon era davvero brillante in quanto traboccava di cose interessanti". Quest'ultimo, già ideatore di The Mandalorian, di cui questo secondo adattamento è lo spin-off, aggiunge: "Sapete che l'idea di qualcuno che indossa un'armatura mandaloriana è chiaramente influenzata da Boba Fett. Perciò, portarla [nella storia di] Boba Fett mi è sembrata la cosa giusta". Wen dice infine: "È sincera in ogni aspetto. Questo è quello che mi piace. Penso che sia questo a renderla autentica".

La trama di The Book of Boba Fett

Annunciata in occasione del finale della stagione 2 di The Mandalorian con una scena post crediti di chiusura, The Book of Boba Fett segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e l'infallibile mercenaria Fennec Shand (Wen) farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. La serie si compone di 7 episodi.