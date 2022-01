The Book of Boba Fett, Danny Trejo in una foto sul set: "Machete alla fine è arrivato nello spazio"

News Serie TV

L'attore si è riunito con Robert Rodriguez nel terzo episodio della serie ambientata nell'universo di Star Wars disponibile su Disney+.

Danny Trejo è apparso a sorpresa nel terzo episodio di The Book of Boba Fett, protagonista di un epico cameo nei panni di un addestratore di un Rancor, il leggendario mostro che i fan di Star Wars ricorderanno come l'affamata creatura a cui Jabba the Hutt destinava i suoi prigionieri ne Il ritorno dello Jedi. L'attore, che si è riunito così al regista Robert Rodriguez che l'aveva diretto nei panni dell'indimenticabile Machete Cortez nell'omonimo film del 2010, ha voluto commemorare il momento con una foto scattata sul set della serie e pubblicata ovviamente solo dopo l'uscita dell'episodio in streaming su Disney+, arrivato lo scorso 12 gennaio.

Machete finally made it into space, Star Wars! It was great working with Temuera Morrison and others on #TheBookOfBobaFett! pic.twitter.com/xtDCivdm68 — Danny Trejo (@officialDannyT) January 15, 2022

The Book of Boba Fett: Danny Trejo, Temuera Morrison e il Rancor in un'epica foto

Danny Trejo ha postato su Twitter l'immagine in cui si mostra sorridente accanto a Temuera Morrison, l'interprete del cacciatore di taglie Boba Fett protagonista di The Book of Boba Fett, e proprio al Rancor. "Machete alla fine è arrivato nello spazio, in Star Wars! È stato bello lavorare con Temuera Morrison e con tutti gli altri in The Book of Boba Fett", ha scherzato l'attore nel post. I tre nell'ultimo episodio sono stati protagonisti di una scena in cui l'addestratore (Trejo) spiega a Boba Fett come addestrare il mostro che si lega indissolubilmente alla prima persona che vede, in questo caso proprio Boba Fett. Il Rancor è stato consegnato al palazzo di Boba Fett dai gemelli Hutt come dono di pace e Boba ha detto di voler imparare a cavalcarlo. Che diventerà il suo personale Baby Yoda? Sicuramente sarà interessante scoprire come si evolverà il rapporto tra il padrone di Tatooine e il suo nuovo "animale domestico" molto particolare.