The Book of Boba Fett è noiosa? Aspettate di vedere il finale, parola di Temuera Morrison

News Serie TV

La nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars secondo i fan deve ancora ingranare: ma il protagonista anticipa "grandi sorprese".

The Book of Boba Fett è la seconda serie che, dopo The Mandalorian, ci ci ha trasportato nuovamente nel mondo fantascientifico di Star Wars, uno dei franchise più amati di sempre. Arrivata su Disney+ lo scorso 29 dicembre, si concentra sulla storia di Boba Fett, l'iconico cacciatore di taglie apparso per la prima volta in uno speciale natalizio di Star Wars nel 1978 e poi nei film L'impero colpisce ancora (come soldato di Darth Vader) e Il ritorno dello Jedi (dove era finito nelle fauci del mostro Sarlacc per volere di Jabba The Hutt). Tornato inaspettatamente nella seconda stagione di The Mandalorian, Boba - interpretato ora da Temuera Morrison - è diventato quindi protagonista di una serie tutta sua che racconta da un lato il suo passato (come è sopravvissuto al Sarlacc ed è arrivato ad aiutare Din Djarin in The Mandalorian) e dall'altro la sua nuova esperienza da regnante di Tatooine insieme alla mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen), dopo aver sconfitto il successore di Jabba, Bib Fortuna. I primi due episodi della serie non hanno però convinto il pubblico al 100%, soprattutto per via dei lunghi flashback che ci raccontano episodi finora sconosciuti della vita di Boba, a prima vista poco rilevanti. Temuera Morrison, tuttavia, ha invitato i fan a tenere duro perché nei prossimi episodi, e soprattutto nel finale, ci saranno diverse sorprese.

The Book of Boba Fett: Il finale riserverà molte sorprese

Parlando con The Hollywood Reporter, Morrison ha anticipato molte novità in arrivo nel finale della prima stagione, lunga sette episodi. Il protagonista ha parlato di un settimo episodio "pieno di sorprese". "Abbiamo ottime cose in arrivo, dovete solo aspettare fino al settimo episodio, wow!", ha detto l'attore senza però potersi addentrare in dettagli. Il pensiero dei fan va, ovviamente, ancora al finale della seconda stagione di The Mandalorian, quando l'interprete di Luke Skywalker Mark Hamill era apparso a sorpresa per salvare il piccolo Grogu noto anche come Baby Yoda. Che The Book of Boba Fett possa riservare un colpo di scena altrettanto stupefacente? Non ci resta che continuare a guardare per scoprirlo.