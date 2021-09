The Book of Boba Fett: Data di uscita e poster della serie spin-off di The Mandalorian

News Serie TV

Disney+ ha fissato l'appuntamento con l'attesa serie che seguirà Temuera Morrison nuovamente nei panni del famoso cacciatore di taglie.

I fan di Star Wars e dintorni aspettavano questa notizia da un momento all'altro e finalmente Disney+ li ha accontentati annunciando la data di uscita di The Book of Boba Fett e mostrandone il poster ufficiale. La nuova serie targata Lucasfilm - e anticipata in una scena post credit nel finale della seconda stagione di The Mandalorian - debutterà sulla piattaforma di video in streaming di Disney il 29 dicembre.

La trama e il cast di The Book of Boba Fett

The Book of Boba Fett è descritta come un'emozionante avventura dell’universo di Star Wars. La serie segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett (interpretato nuovamente da Temuera Morrison) e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. Proprio alla fine di The Mandalorian 2 - di cui The Book of Boba Fett è a tutti gli effetti uno spin-off - avevamo infatti visto Boba Fett accomodarsi sul trono dopo essere tornato su Tatooine, essersi introdotto nel covo un tempo appartenuto al mostruoso Jabba The Hut e aver eliminato Bib Fortuna, un personaggio incontrato nel film del 1983 Il ritorno dello Jedi. La serie può contare sullo stesso team di The Mandalorian: Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Un franchise in continua espansione: Quando arriva The Mandalorian 3?

The Book of Boba Fett è stata annunciata lo scorso dicembre ma, al momento dell'annuncio, le riprese della serie erano già in corso. In quell'occasione Jon Favreau aveva rassicurato i fan dicendo che le riprese di una terza stagione di The Mandalorian sarebbero iniziate subito dopo e che i nuovi episodi della serie con Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano Din Djarin sarebbero arrivati in streaming nei mesi successivi, quindi nel 2022. Ma non è tutto. Vi ricordiamo che Disney ha già annunciato anche altre due nuove serie ambientate nell'universo di Star Wars, oltre alle 10 già in lavorazione: The Rangers of the New Republic e Ahsoka Tano, quest'ultima basata sul personaggio di Clone Wars che è stato interpretato da Rosario Dawson in The Mandalorian.