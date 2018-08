The Big Bang Theory verso la conclusione: La stagione 12 sarà l'ultima

L'universo di The Big Bang Theory smetterà di espandersi la prossima primavera. Dopo mesi di speculazioni, la rete americana CBS e lo studio di produzione Warner Bros. Television hanno annunciato che la sitcom più amata e seguita della tv si concluderà con la prossima, dodicesima stagione.

"Saremo sempre grati ai nostri fan per il loro sostegno a The Big Bang Theory nelle ultime dodici stagioni", si legge nel comunicato. "Noi, insieme con il cast, gli sceneggiatori e la troupe, siamo estremamente riconoscenti per il successo della serie e miriamo a consegnare una stagione conclusiva e un finale di serie che porterannno The Big Bang Theory a un'epica chiusura creativa".

Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment, ha aggiunto: "The Big Bang Theory è stata la comedy che ha definito la sua generazione. Tutti noi della rete siamo orgogliosi di questa serie che unisce in modo unico genio creativo, successo di ascolti, influenza culturale e personaggi che sono diventati talmente popolari da essere facilmente conosciuti solo con il nome. Siamo incredibilmente grati per la nostra collaborazione con Warner Bros., Chuck Lorre Productions, il brillante cast e la troupe, i quali hanno creato un tale 'Big Bang' e un'eredità che perdurerà nel panorama televisivo".

Sebbene le voci di un possibile canto del cigno per la creazione di Chuck Lorre e Bill Prady si erano fatte insistenti negli ultimi tempi, una chiusura di The Big Bang Theory in tempi brevi sembrava un'ipotesi quasi fuori discussione considerando le medie d'ascolto ancora molto alte, tali da aver reso i suoi protagonisti (e non solo loro) estremamente ricchi, capaci di strappare allo studio uno degli accordi più remunerativi nella storia della tv, che in alcuni casi ha raggiunto il milione di dollari a episodio. Mentre tutto lascerebbe pensare che la scelta di chiudere le storie di Sheldon, Leonard, Penny e dei loro amici sia puramente creativa, Entertainment Weekly riporta un'indiscrezione secondo la quale a causare la chiusura della sitcom nel 2019 sia stato Jim Parsons, l'attore che interpreta Sheldon, il quale è stato categorico nella decisione di non rinnovare il contratto per altri due anni, come CBS e Warner Bros. Television stavano cercando di fare concedendo a lui e ai colleghi 50 milioni di dollari di compensi in più.

La dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory debutterà negli Stati Uniti il 24 settembre, eccezionalmente di lunedì prima di proseguire nella consueta serata del giovedì. Ventiquattro episodi separano i fan dalla conclusione. Questi porteranno il conteggio complessivo a 279 episodi, un record nella storia delle sitcom. Finora, la serie ha conquistato 52 nomination agli Emmy, vincendo in 10 occasioni, gran parte delle volte con Parsons e mai come miglior comedy.