The Big Bang Theory: Una nuova serie in sviluppo a HBO Max

Alla comedy spin-off sta lavorando il co-ideatore della serie originale Chuck Lorre.

L'universo di The Big Bang Theory si espande con una nuova serie. O prova a farlo. In una serata fittissima di annunci per HBO Max, dal 23 maggio solo Max (un rebranding che, come previsto, segue la fusione tra WarnerMedia e Discovery, Inc. e i rispettivi servizi streaming HBO Max e Discovery+), Warner Bros. Discovery ha annunciato che Chuck Lorre, co-ideatore della sitcom di culto andata in onda per dodici stagioni su CBS, sta sviluppando una nuova comedy spin-off.

The Big Bang Theory: Cosa si sa della nuova serie?

Nessun dettaglio aggiuntivo è stato al momento condiviso. Questo significa che non possiamo ancora conoscerne la trama. Se la serie fosse ordinata ufficialmente, sarebbe la seconda estensione del franchise The Big Bang Theory dopo il prequel tuttora in onda su CBS Young Sheldon, incentrato sugli anni della crescita e della formazione in Texas di Sheldon Cooper, il personaggio interpretato nella versione adulta da Jim Parsons, voce narrante e produttore esecutivo della serie.

The Big Bang Thery è stata una delle comedy di maggior successo delle passate stagioni, in onda dal 2007 al 2019 per un totale di 279 episodi. La serie ha esplorato l'amicizia, le relazioni e le carriere di due giovani fisici brillanti ma socialmente impacciati di Pasadena, Leonard Hofstdter (Johnny Galecki) e Sheldon Cooper (Parsons), le cui vite cambiano per sempre quando Penny (Kaley Cuoco), una ragazza di provincia bella ed esuberante, si trasferisce nell'appartamento vicino al loro. Il resto del cast includeva Kunal Nayyar, Simon Helberg, Mayim Bialik, Melissa Rauch e Kevin Sussman. The Big Bang Theory ha vinto 10 Emmy, gran parte dei quali da Parsons.