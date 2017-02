The Big Bang Theory: Rinnovo imminente, per due stagioni

Shock evitato per Jim Parsons. Il co-ideatore di The Big Bang Theory Bill Prady ha messo becco nella questione del destino della sitcom - inclusa la possibilità che la decima stagione attualmente in onda sia l'ultima - rivelando su Facebook che CBS e Warner Bros. Television sono molto vicini all'accordo che permetterà alla serie di restare in tv per altre due stagioni, l'undicesima e la dodicesima.

Questo significa che lo studio è riuscito a superare l'ostacolo più grande: il raggiungimento di un nuovo accordo con i membri del cast il cui contratto scadrà il prossimo maggio, al termine della decima stagione. Secondo Deadline, l'originario quintetto formato da Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar manterrà più o meno l'attuale stipendio, che consiste in un milione di dollari a episodio.

Pochi giorni fa, intervistato dalla trasmissione Sunday Today, parlando del rischio chiusura per The Big Bang Theory, Parsons aveva detto: "So che tutti vogliono andare avanti. Quindi sarei scioccato se ciò non accadesse. Lo sarei davvero". Tuttavia per ora CBS non conferma né smentisce. Un annunciò arriverà con ogni probabilità nelle prossime ore.