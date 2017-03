The Big Bang Theory: La trattativa con il cast ritarda il rinnovo

Sono trascorsi diversi giorni da quando è emersa l'indiscrezione secondo cui sarebbe imminente il rinnovo della sitcom di successo The Big Bang Theory per altre due stagioni, l'undicesima e la dodicesima. Ad oggi non c'è stato ancora nessun annuncio ufficiale, e secondo Variety le ragioni sono da ricercare nella trattativa con il cast per il rinnovo dei contratti, in particolare con Mayim Bialik (interprete di Amy) e Melissa Rauch (Bernadette), entrambe le quali hanno chiesto un sostanzioso aumento di stipendio.

Com'è risaputo, i cinque membri del cast originario - Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard) e Kunal Nayyar (Raj) - percepiscono ciascuno un milione di dollari a episodio. Lo stipendio di Bialik e Rauch, unitesi al cast nella terza stagione, è invece di appena (si fa per dire!) 200,000 dollari a episodio. I primi hanno espresso la volontà di tagliarsi il compenso di 100,000 dollari ciascuno da destinare alle parcelle delle colleghe, che in questo modo crescerebbero fino a 450,000 dollari a episodio, ma i loro rappresentanti hanno fatto sapere che l'importo non è sufficiente e che Bialik e Rauch pretendono un compenso pari a quello di Parsons e compagni per tornare.

Sebbene ciò non abbia aperto una fase di stallo nella trattativa, che prosegue, non è del tutto impensabile un ritorno di The Big Bang Theory il prossimo autunno senza Bialik e Rauch se un accordo non dovesse essere raggiunto. Questo sia perché, contrariamente alle due attrici, i cinque originari sono disposti a continuare, sia perché, alla lunce di questo, per CBS è impensabile chiudere la sua serie tv più seguita, e la più seguita tra le serie broadcast.