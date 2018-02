The Big Bang Theory: L'impensabile (o quasi) starebbe per accadere

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni sui prossimi episodi della stagione 11 di The Big Bang Theory, incluso il finale, e gli altri della stessa ancora inediti in Italia.

Il personaggio di The Big Bang Theory che nel corso delle ultime undici stagioni ha faticato più di tutti per adattarsi al cambiamento e alle circostanze spesso inevitabili della vita starebbe per compiere un altro passo da gigante, qualcosa che nel lontano 2007 non avremmo creduto possibile. Stiamo parlando ovviamente di Sheldon Cooper, che poco più di una dozzina di episodi fa ha chiesto la mano della sua amata Amy Farrah Fowler e ora sarebbe prossimo al fatidico "Lo voglio".

A suggerirlo è il produttore esecutivo Steve Holland in un'intervista con TVLine, al quale, parlando dei prossimi episodi della stagione 11, senza entrare troppo nei dettagli ha detto: "Penso che vedrete un matrimonio". Poi ha aggiunto: "Non abbiamo ancora scritto il finale, ma per tutta la stagione l'intenzione è stata sicuramente quella di arrivare a questo". Parole queste ultime con le quali il produttore riporta alla memoria l'episodio in onda lo scorso dicembre nel quale Sheldon ed Amy sono stati a un passo dal formalizzare frettolosamente la loro unione prima che il personaggio interpretato da Jim Parsons potesse capire di dover onorare certe tradizioni.

Con The Big Bang Theory già rinnovata per un dodicesimo ciclo di episodi, è probabile che gli autori vogliano cogliere l'opportunità del tempo in più concesso loro per approfondire l'atipico rapporto tra Sheldon ed Amy attraverso la nuova lente del matrimonio. In attesa di scoprire se tutto ciò accadrà realmente entro la fine della stagione, ricordiamo che quest'ultima è in streaming in anteprima su Infinity ogni mercoledì con un nuovo episodio.