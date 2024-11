The Big Bang Theory: Jim Parsons e Kaley Cuoco si ritrovano 5 anni dopo il finale, la foto della reunion

News Serie TV

Sheldon e Penny tornano ad abbracciarsi! I due attori di The Big Bang Theory si sono incontrati a Broadway e hanno postato una foto insieme.

In The Big Bang Theory un abbraccio tra l'impacciato Sheldon e la disinvolta Penny era una cosa assai rara. Nella vita reale, invece, l'amicizia che lega Jim Parsons e Kaley Cuoco è forte anche 5 anni dopo il finale della serie. Lo testimonia la foto della loro reunion, pubblicata su Instagram dall'interprete di Penny. L'attrice ha raggiunto la sua ex co-star a Broadway, dove va in scena lo spettacolo di cui Parsons è protagonista, Our Town.

The Big Bang Theory: La reunion di Jim Parsons e Kaley Cuoco

"L'ho sorpreso", ha scritto Cuoco nella sua storia di Instagram postando la foto che vedete qui sotto dove i due attori si abbracciano teneramente. "Andate a vedere Jim Parsons in Our Town! È incredibile!", ha aggiunto. Incredibile a dirsi, questa è la prima occasione, da maggio del 2019 quando si è conclusa The Big Bang Theory, in cui i due attori si rivedono di persona. Kaley Cuoco, però, aveva fatto un cameo vocale in Young Sheldon, la serie prequel di The Big Bang Theory dove Parsons ha fatto da narratore.

L'universo di The Big Bang Theory è in espansione

The Big Bang Theory è un franchise ancora forte e molto amato dai fan. Lo show originale, che seguiva un gruppo di scienziati e nerd, è andato in onda per 279 episodi e 12 stagioni tra il 2007 e il 2019. Il prequel Young Sheldon, incentrato sull'infanzia del protagonista Sheldon Cooper, è andato avanti per sette stagioni, dal 2017 al 2024. Young Sheldon ha poi a sua volta generato uno spin-off, Georgie & Mandy's First Marriage, incentrato sulla vita matrimoniale del fratello e della cognata di Sheldon. Una quarta serie ambientata nello stesso universo e probabilmente con le stesse ambientazioni della serie originale è attualmente in sviluppo a Max, il servizio di video in streaming di casa Warner Bros. Dalle notizie precedenti, sappiamo che tre membri del cast della serie originale cioè Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus, dovrebbero riprendere riprendere rispettivamente i loro ruoli del proprietario del negozio di fumetti Stuart Bloom, della sua dipendente e interesse amoroso Denise e del geologo Bert Kibbler.

Kaley Cuoco, per il momento, è impegnata in altri lavori (la seconda stagione di Based on a true story di Paeacock e una nuova comedy di HBO intitolata Kansas City Star). Tuttavia l'attrice ha dichiarato di recente a People che non direbbe mai di no se si presentasse l'occasione di tornare nei panni di Penny, perchè è rimasta molto affezionata sia al ruolo che ai suoi compagni di viaggio. Aspettiamoci, quindi, qualche suo cameo negli spin-off presenti e futuri.