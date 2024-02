The Big Bang Theory: Il nuovo spin-off sarà incentrato su Raj? La risposta di Kunal Nayyar

News Serie TV

L'interprete di Raj Koothrappali dice la sua sul misterioso spin-off di The Big Bang Theory annunciato lo scorso anno dal servizio di video in streaming Max: potrebbe esserne il protagonista?

Lo sviluppo di un nuovo spin-off di The Big Bang Theory, che dovrebbe arrivare in streaming sul servizio Max, è stato annunciato quasi un anno fa. Eppure ancora non abbiamo aggiornamenti su questo nuovo progetto, tantomeno sappiamo su quale personaggio o situazione della serie madre sarà incentrato. Uno dei personaggi su cui puntano maggiormente i fan è Raj Koothrappali, l'astrofisico di origine indiana interpretato da Kunal Nayyar. Peccato che, interrogato da TVLine, lo stesso attore abbia detto di saperne tanto quanto ne sa il grande pubblico. Non è sembrato, inoltre, così convinto di voler tornare nei panni del suo Raj.

The Big Bang Theory: A che punto è il secondo spin-off?

Al nuovo progetto sta lavorando Chuck Lorre in persona, co-ideatore della sitcom di culto andata in onda per dodici stagioni su CBS. Quest'ultimo, tuttavia, lo scorso novembre ha rivelato che questo spin-off si troverebbe ancora a uno stadio "prenatale", anche a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori che hanno paralizzato per mesi Hollywood. "Non si parla del parto fino al secondo trimestre, credo sia la regola", ha aggiunto. "È un modo lungo per dire che no, non ho niente da dire al riguardo se non che si tratta di qualcosa di cui stiamo discutendo", sono state le sue parole. Questo progetto, attenzione, non è da confondere con lo spin-off dello spin-off cioè allo spin-off di Young Sheldon in sviluppo a CBS che dovrebbe seguire Georgie Cooper e Mandy McAllisteer, rispettivamente il fratello di Sheldon e la sua fidanzata interpretati da Montana Jordan e Emily Osment.

Cosa ne pensa Kunal Nayyar

Raj potrebbe essere il candidato perfetto per una nuova storia, essendo l'unico personaggio arrivato non in coppia alla fine di The Big Bang Theory. C'è chi pensa, quindi, che una serie incentrata magari sulle sue avventure amorose possa rivelarsi l'idea giusta. Il suo interprete, tuttavia, è di tutt'altro avviso. "Ad essere onesti, non ho sentito nulla a riguardo oltre a quello che i media hanno raccontato. Non sono del tutto sicuro di cosa si tratti", ha detto a TVLine. L'attore non è sembrato neppure molto convinto che un revival in generale possa funzionare. "Sembra un po' troppo presto. Puoi mai fare un revival solo quattro anni dopo la fine dello show originale? A quel punto non è una reunion. È solo un'altra stagione stagione", ha spiegato. Detto questo, per fortuna non ha escluso completamente l'ipotesi di tornare nei panni di Raj. "Se lo spin-off dovesse diventare realtà vedremo cosa dice l'universo", ha concluso.