The Big Bang Theory: E se Penny non fosse stata Kaley Cuoco? Le altre attrici considerate per il ruolo

Un nuovo libro svela le curiosità dietro le quinte della sitcom, tra cui i nomi di cinque famose interpreti che si sono contese la parte della vicina di casa di Sheldon e Leonard.

Kaley Cuoco deve decisamente tutto a The Big Bang Theory che nel lontano 2007 ha lanciato la sua carriera di attrice e ce l'ha fatta amare nel ruolo di Penny, la simpatica vicina di casa dei nerd Sheldon e Leonard. Eppure ci sono altre famose attrici che avrebbero potuto interpretare il personaggio della spumeggiante dirimpettaia. I nomi ce li svela un nuovo libro che racconta curiosità e aneddoti dietro le quinte della sitcom di successo raccogliendo interviste ai protagonisti e agli addetti ai lavori.

The Big Bang Theory: Le attrici candidate per il ruolo di Penny

Il libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series di Jessica Radloff rivela almeno altre 5 attrici che avevano fatto un provino per il ruolo di Penny che nel 2006, ai tempi dell'episodio pilota, si chiamava in realtà Katie. La prima è Marisa Tomei (la prima in alto nella foto sopra), attrice di origini italiane certamente nel 2006 già famosa per film come What Women Want e il remake di Alfie e poi successivamente conosciuta come la zia May dei film di Spider-Man. "Ho letto il copione con Marisa Tomei", ha rivelato la star della serie Jim Parsons nel libro. “Ricordo di essere andato nella sala degli snack dopo aver finito e di aver detto ai direttori del casting Ken [Miller] e Nikki [Valko], 'Non sono mai stato al provino di qualcun altro prima!' E loro hanno detto: "Beh, è lei che stava facendo un provino a te". E io ho detto: 'Oh, ha senso.' Ma oh mio Dio, che mondo diverso sarebbe stato", ha aggiunto l'interprete di Sheldon.

Il produttore esecutivo Bill Prady, inoltre, ha svelato che anche Tara Reid (l'ultima in basso a destra nella foto sopra), attrice famosa per American Pie, aveva fatto un provino per l'iniziale ruolo di Katie, così come Elizabeth Berkley (al centro nella foto sopra) di Bayside School e che quest'ultima era stata anche richiamata. Jodi Lyn O'Keefe di Prison Break, invece, aveva quasi ottenuto la parte solo per poi essere sostituita dalla canadese Amanda Walsh, vista in Lost Girl, dopo una prima lettura del copione.

Come era diverso il personaggio di Penny, all'inizio

Nel pilot originale e mai andato in onda della sitcom (di cui potete vedere un estratto qui sotto, con Amanda Walsh) Katie/Penny non era una giovane aspirante attrice, bensì una commessa di una profumeria rimasta senza un tetto sulla testa dopo la rottura con il suo fidanzato. Leonard e Sheldon le offrivano così un posto dove dormire per una notte. Kaley Cuoco era stata scartata perché considerata troppo giovane per la parte. Solo in un secondo momento il personaggio è stato riformulato in una giovane aspirante attrice proveniente dal Nebraska. A quel punto, come ha raccontato la stessa Cuoco a TV Guide, è stata richiamata. "Chuck [Lorre, il produttore esecutivo ndr.] mi ha chiamato e mi ha detto, 'Kaley, vieni a trovarmi'", ha raccontato l'attrice. "Venti minuti dopo l'incontro con la rete ha richiamato e mi ha detto 'Hai ottenuto il lavoro'". Il resto della storia - una serie tv di grande successo durata 12 stagioni - lo conosciamo.