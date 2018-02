The Big Bang Theory e pizza per la stagione 11 in anteprima su Infinity

Pizza e serie tv, esiste un connubio migliore di questo? Sì, se la serie in questione è The Big Bang Theory! In occasione del lancio in anteprima esclusiva della stagione 11 di The Big Bang Theory (e del ciclo inaugurale dello spin-off prequel Young Sheldon), il servizio di video in streaming Infinity - che ne propone un nuovo episodio ogni mercoledì - ha organizzato una singolare quanto curiosa iniziativa che vede i protagonisti della popolare sitcom in bella vista sui… cartoni della pizza!

Dallo scorso lunedì fino alla fine della prima settimana di marzo (salvo esaurimento scorte), più di 30 diverse pizzerie di Milano (qui di seguito l'elenco) consegneranno le loro gustose creazioni all'interno di confezioni dalle diverse grafiche raffiguranti Sheldon, Leonard, Penny e gli altri personaggi di The Big Bang Theory. Scatole da collezionare che, attraverso un'apposita app gratuita, diventano anche interattive. Scaricando dallo store per i dispositivi Apple e Android l'app Experience Gate e inquadrando il cartone della pizza, il trailer dell'undicesima stagione appare in realtà aumentata direttamente sullo stesso, mentre link interattivi danno accesso a una gallery di immagini da poter condividere sui social e, cosa ancora più importante, alla piattaforma Infinity dove poterne iniziare la visione cogliendo l'opportunità dei 30 giorni di prova gratuita. In aggiunta ai nuovi episodi, il servizio raccoglie anche tutte le stagioni precedenti.

La sitcom più longeva attualmente in tv e nonostante questo ancora la più seguita (e i numeri sono talmente alti da essere stata rinnovata in largo anticipo per una dodicesima stagione), lo scorso settembre The Big Bang Theory ha lanciato il suo primo spin-off, Young Sheldon, che con altrettanto successo sta raccontando gli anni dell'infanzia di Sheldon in Texas con la sua famiglia. Un prequel prodotto e narrato da Jim Parsons, il pluripremiato attore che interpreta la versione adulta dell'amato personaggio, disponibile anch'esso su Infinity con un nuovo episodio ogni mercoledì.

ELENCO DELLE PIZZERIE ADERENTI:

Pizzeria Buona Pizza - Via Moscati, 20

A' Piedigrotta - Via Fabio Mangone, 1

Pizzeria Il tunnel - Via Cagnola, 6

Pizzeria La Voglia - Corso di Porta Ticinese, 60

Pizzeria Il nuovo Muretto - Via Moretto da Brescia, 27

Pizzeria Non Solo Pizza - Via Vallazze, 20

Pizzeria Pizza.it - Via Teodosio, 3

Pizzeria Anthony - Via Pacini, 67

Pizzeria La Palma - Via C. Balbo, 31 (Ang. Viale Toscana)

Pizzeria Altro che pizza - Via Sardegna, 20

Pizzeria Settembrini - Via Settembrini, 18

Pizzeria 4 Fratelli - Via Washington Giorgio, 104

Pizzeria Italia 1 - Viale Bligny, 24

Pizzeria Ti Amo - Viale Jenner, 10

Pizzeria Mare Mosso - Viale Monte Nero, 50

Pizzeria Segrino - Via Alserio, 30

Pizzeria Barbagia - Via Ruggero di Lauria, 18/B

Milano Kebab - Via Palermo 18

Milano Kebab - Via delle Forze Armate, 326

Pizzeria Mondial Kebab - Via della Moscova, 39

Pizzeria Pizza Pazza - Piazza Santo Stefano, 12

Pop Up Cafè - Via Cagnola, 9

Pizzeria Istanbul Kebab - Via Donizetti 1\A

S. Ambrogio - Via Ausonio, 7

Pizzeria Cecco - Via Vincenzo Monti, 34

Pizzeria Il Quarto - Via Ravizza, 8

Milano Kebab House - Via della Moscova, 7

Pizzeria Olona - Via Olona, 17

Pizzeria Aurora - Via Curtatone 21

Pizzeria Carmen - Piazzale Corvetto, 3

Pizzeria Le Castellet - Via Cola di Rienzo, 28

Pizzeria La Fata - Alzaia Naviglio Pavese, 34