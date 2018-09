The Big Bang Theory: Bob Newhart confermato nell'ultima stagione

The Big Bang Theory non dirà addio senza il saluto di Bob Newhart. Dopo l'annuncio che i prossimi 24 episodi della dodicesima stagione saranno gli ultimi della sitcom, TVLine conferma che l'attore 89enne riprenderà per un'ultima volta il ruolo che gli è valso un Emmy, Arthur Jeffries, l'idolo di Sheldon anche conosciuto come il Professor Proton.

Nessun dettaglio delle circostanze che riporteranno il personaggio nella serie è disponibile al momento. Tuttavia, basandoci sulle sue ultime apparizioni, è probabile che anche questa volta l'amato professore apparirà a Sheldon (Jim Parsons) in un momento di grande bisogno. Non dimentichiamo infatti che Arthur è deceduto nell'episodio della settima stagione intitolato La trasmutazione di Proton, tornando in altre due occasioni - l'ultima delle quali all'inizio della scorsa stagione - nella forma di un fantasma.

The Big Bang Theory ripartirà su CBS il 24 settembre. Il ritorno di Newhart si aggiunge a quello di Keith Carradine, che ha accettato di riprendere il ruolo di Wyatt, il papà di Penny. Stando alle parole del produttore esecutivo Steve Holland, questi sono solo i primi di molti altri.