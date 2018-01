The Big Bang Theory 11: I nuovi episodi arrivano su Infinity, dove eravamo rimasti?

L'attesa è finita! The Big Bang Theory, la sitcom più amata e seguita della tv, torna in Italia in prima visione assoluta su Infinity, il servizio di video in streaming di Mediaset, con gli episodi della stagione 11, in contemporanea con gli Stati Uniti. Nuove storie, nuove formule e nuove risate in compagnia degli amici Sheldon, Leonard, Raj e Howard, affiancati come sempre dalle le loro dolci (non troppo quando si parla di Bernadette) metà, con un nuovo episodio (due la prima settimana) disponibile ogni mercoledì a partire dal 24 gennaio.

La nuova stagione parte dal punto in cui si era fermata la precedente, ovvero dal colpo di scena che aveva visto il personaggio interpretato da Jim Parsons, Sheldon, chiedere la mano della sua Amy (Mayim Bialik). Le cose in realtà erano state un po' meno idilliache di quanto possa sembrare: il ritorno alla Caltech di Ramona era precipitato in un bacio rubato che aveva portato Sheldon, compostamente turbato, a precipitarsi alla Princeton e bussare alla porta di Amy con un anello tra le mani. Eravamo in attesa della sua risposta e nel primo episodio il ritorno non è dei più sereni per la coppia, sebbene sarà inaspettatamente Stephen Hawking a fare da paciere. Nel frattempo, Leonard e Bernadette (Simon Helberg e Melissa Rauch) si ritrovano alle prese con una nuova, sorprendente sfida, mentre Leonard (Johnny Galecki) rischia grosso a causa di alcune sue dichiarazioni, finendo col condurre sulla via della propria disperazione tutti gli altri. Penny (Kaley Cuoco), invece, fa un passo deciso nella vita di suo marito, riuscendo a ottenere un risultato senza precedenti.

The Big Bang Theory, di cui Infinity offre anche la visione di tutti gli episodi precedenti, continua a essere un grande successo per la rete americana CBS, al punto da averne ordinato anticipatamente una dodicesima stagione e averne avviato lo scorso settembre uno spin-off di analogo successo - Young Sheldon - incentrato sugli anni dell'infanzia di Sheldon passati con la sua famiglia in Texas. Un prequel prodotto e narrato da Parsons che Infinity proporrà in anteprima esclusiva dal 31 gennaio e che il co-ideatore Chuck Lorre, lo stesso di The Big Bang Theory, non esclude possa in futuro influenzare a sua volta la serie principale con l'introduzione delle versioni adulte dei suoi personaggi più amati. Un altro modo per dire che quella di questi ragazzi è una mitologia ancora ricca di storie e sorprese.