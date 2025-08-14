The Beast in Me: Data e prime foto del thriller di Netflix con Claire Danes e Matthew Rhys

News Serie TV

Netflix annuncia la data di uscita e mostra le prime foto ufficiali di The Beast in Me, la sua nuova miniserie con Claire Danes e Matthew Rhys prodotta da Jodie Foster e dall'ideatore di Homeland.

La star di Homeland - Caccia alla spia Claire Danes e la star di The Americans Matthew Rhys insieme in un mystery thriller prodotto dalla vincitrice di due Oscar Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti, Sotto accusa) e dall'ideatore di Homeland Howard Gordon sarà il dono di Natale anticipato di Netflix ai suoi abbonati. Il servizio streaming ha annunciato che la miniserie The Beast in Me sarà disponibile in streaming dal 13 novembre. E, nell'attesa, ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

The Beast in Me: La trama della miniserie con Claire Danes e Matthew Rhys

Creata e scritta da Gabe Rotter (X-Files), The Beast in Me segue Danes nei panni di Aggie Wiggs, un'acclamata autrice che, in seguito alla tragica morte di suo figlio, si è ritirata dalla vita pubblica e, incapace di scrivere, è diventata il fantasma di se stessa. Ma quando il personaggio di Rhys, Nile Jarvis, un noto magnate immobiliare che in passato è stato il principale sospettato della scomparsa di sua moglie, si trasferisce nella casa accanto, Aggie trova l'ispirazione per un nuovo libro, ritrovandosi a voler scoprire compulsivamente la verità - inseguendo i demoni del vicino mentre fugge dai propri - in un gioco del gatto e del topo che potrebbe rivelarsi letale.

Gordon sarà anche lo showrunner della miniserie, mentre il team di produzione include, oltre alla stessa Danes, il veterano della tv Conan O'Brien e Antonio Campos (The Staircase - Una morte sospetta). Completano il cast Brittany Snow (The Hunting Wives) e Natalie Morales (Grey's Anatomy), interpreti rispettivamente di Nina, la moglie di Nile, e Shelley, l'ex moglie di Aggie. Ruoli da guest star saranno interpretati invece da Jonathan Banks (Breaking Bad), David Lyons (Revolution), Deirdre O'Connell (The Penguin), Hettienne Park (The Last of Us), Tim Guinee (Homeland - Caccia alla spia), Aleyse Shannon (Leverage: Redemption), Will Brill (Compagni di viaggio), Kate Burton (Grey's Anatomy), Bill Irwin (Law & Order: Unità Speciale), Amir Arison (The Blacklist) e Julie Ann Emery (Better Call Saul).