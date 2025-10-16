TGCom24
News Serie TV

The Beast in Me: Claire Danes e Matthew Rhys l'uno contro l'altra nel trailer ufficiale italiano della serie Netflix

Carolina Mautone

Prodotta da Jodie Foster e dall'ideatore di Homeland Howard Gordon, The Beast in Me con Claire Danes e Matthew Rhys debutterà il 13 novembre su Netflix.

The Beast in Me: Claire Danes e Matthew Rhys l'uno contro l'altra nel trailer ufficiale italiano della serie Netflix

Sembra un thriller pronto a ribaltare ogni nostra convinzione The Beast in Me, che arriverà in streaming su Netflix il prossimo 13 novembre. La nuova miniserie thriller in otto episodi vede protagonisti due premi Emmy, Claire Danes e Matthew Rhys, e ha tutte le carte in regola per diventare la prossima ossessione binge di chi è abituato alle miniserie che tolgono il fiato da vedere in un weekend. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano e scoprite tutto quello che c'è da sapere.

La trama di The Beast in Me

Creata da Gabe Rotter (The X-Files) e diretta da Antonio Campos (The Staircase), The Beast in Me segue Aggie Wiggs (Claire Danes), celebre scrittrice ritiratasi dalla vita pubblica dopo la tragica morte del figlio. Afflitta dal dolore e incapace di scrivere, Aggie conduce una vita solitaria finché non fa la sua comparsa un nuovo vicino: Nile Jarvis (Matthew Rhys), potente imprenditore immobiliare dal passato oscuro, noto per essere stato il principale sospettato della scomparsa della moglie. L'incontro tra i due innesca una pericolosa dinamica fatta di attrazione, sospetto e manipolazione. Affascinata dalla figura enigmatica di Nile, Aggie decide di scrivere un libro su di lui, entrando sempre più a fondo nei suoi segreti. Ma mentre insegue i demoni del vicino, si ritrova anche a fare i conti con i propri, in un gioco psicologico che la porterà al limite. "Hai ucciso tua moglie?", chiede Aggie nel trailer. "Cosa ne pensi?", risponde con sguardo indecifrabile Nile.

I personaggi secondo Claire Danes e Matthew Rhys

The Beast in Me mette al centro il rapporto ambiguo tra una scrittrice in cerca di redenzione e un uomo la cui colpa o innocenza è avvolta nel mistero. Claire Danes, parlando con Tudum, ha descritto il suo personaggio come una "predatrice intellettuale", ispirandosi al libro The Journalist and the Murderer di Janet Malcolm che esplora proprio la pericolosa simbiosi tra un giornalista e un assassino. Anche Matthew Rhys ha sottolineato come tra i due personaggi si instauri un legame profondo e inquietante. "C’è una somiglianza enorme tra Aggie e Nile. Si riconoscono come pari. È una rivelazione, ma anche una forma di attrazione", ha osservato.

Il cast e il team di produzione

Accanto a Danes e Rhys, la serie coinvolge nel cast Brittany Snow (The Hunting Wives) e Natalie Morales (Grey’s Anatomy). Tra le guest star troviamo Jonathan Banks (Breaking Bad), David Lyons (Revolution), Deirdre O'Connell (The Penguin) e Hettienne Park (The Last of Us), insieme a Tim Guinee, Aleyse Shannon, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, Amir Arison e Julie Ann Emery. La serie vanta una produzione di altissimo livello. Oltre a Claire Danes, anche Jodie Foster è tra i produttori esecutivi, affiancata da nomi del calibro di Daniel Pearle (American Crime Story), Conan O'Brien, Caroline Baron (Scissione) e Howard Gordon, già al fianco di Danes in Homeland.

